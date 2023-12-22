С наступлением зимы растут расходы на отопление домов и квартир. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, чем они обогреваются и во сколько им это обходится?

Светлана: Газом отапливаем, в месяц выходит где-то пять тысяч рублей. У меня частный дом, поэтому у меня в среднем выходит где-то 4-5 тысяч. Сейчас пока не так холодно, и газ употребляем не в полную силу. Наверное, позже будет ощутимо. Отопительный сезон длится где-то три-четыре месяца. Декабрь, январь, февраль и март. Вот эти четыре месяца. В основном после Нового года холоднее.

Дуся: Я живу в селе, мы топим дровами. Хотя село недалеко от города, ехать 20 минут, газа у нас нет. Обещают уже 10 лет, но газопровода так и нет. Вот в этом году мы купили дрова на зиму за 25 тысяч рублей, а их еще надо наколоть. Честно говоря, я готова бы платить даже больше 25 тысяч за зиму, если бы газ был. Так постоянно печку топить не надо, чисто и хорошо. Топить электрическими обогревателями можно, хотя это тоже дорого и свет выключают часто.

Ирина: Мы приехали сюда недавно и живем на квартире пока. Там отопления нет, есть электрический обогреватель. Нормально, дом очень теплый сам по себе. Хоть мне и говорили, что здесь бывает очень холодно. Это просто слегка убить мороз. Я еще в детали не вникала, еще не знаю все, но за газ и за свет получилось 1100 рублей. Это было за полтора месяца, и там было за все – и за газ, и за свет.

Аслан: У нас газовый котел, автономное отопление. Мы сделали его много лет назад. До того мы топили печку дровами, это было ужасно, конечно. Каждую весну надо было делать ремонт, заготавливать дрова и так далее. Газом очень практично, удобно, чисто и не так дорого. У нас солнечная сторона, и поэтому обходится недорого. Зима и в этом году, и в прошлом была достаточно теплая. У нас выходит где-то полторы-две тысячи в месяц, в морозы может накрутить вот столько за газ.

Диана: У нас отопление газовое. В среднем 5-7 тысяч выходит оплата. У меня четырехкомнатная квартира, и набегает столько. В сентябре я еще не так много заплатила, но в октябре почувствовала разницу, когда включила отопление.

Зарина: Отопление у нас газовое, в среднем 3-4 тысячи бывает. Но я плачу раз в три месяца за коммуналку.

Элина: Мы пользуемся газовым отоплением, в год выходит где-то 30 тысяч рублей. Я не знаю, сколько выходит за один месяц, но в год выходит около 30 тысяч.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях