Певца Ираклия Пирцхалава не впустили в Молдову

Певца Ираклия Пирцхалава, известного как Иракли, не пустили в Молдову, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря молдавской погранполиции Раису Новицки.

Случай произошел 23 декабря. По словам Новицки, причиной отказа стало «несоответствие условиям въезда». Помимо Пирцхалава, по аналогичной причине в пятницу в Молдову не пустили еще около 40 иностранных граждан.

Известно, что в городе Бельцы Ираклий должен был выступать на новогоднем концерте, организованном Иланом Шором - это беглый молдавский бизнесмен, муж певицы Жасмин и основатель пророссийской партии «Шор», которую суд Молдовы признал незаконной.

Пирцхалава назвал произошедшее на границе «какими-то политическими играми».

«Я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители. Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас. Я ехал дарить людям счастье и любовь! И все. Но по какой-то причине сверху было дано указание не пускать», - сказал он в комментарии РБК.

В погранполиции не уточнили, откуда именно прибыл Пирцхалава. Популярный в России певец ранее рассказывал, что три года назад вместе с детьми переехал в Грузию, где открыл ресторан и агентство недвижимости.

В июле Пирцхалава организовал в Батуми выставку недвижимости. Мероприятие, которое не было согласовано с городской мэрией и администрацией бульвара, сорвалось в последний момент. Сам Ираклий позже жаловался российским СМИ, что в Грузии его «затравили из-за дружбы с россиянами», пишет агентство «Новости-Грузия».