Нино Катамадзе говорит о неофициальной концертной цензуре в Грузии

Популярная исполнительница Нино Катамадзе говорит о цензуре при проведении массовых музыкальных мероприятий в Грузии.

Еще пару лет назад без Катамадзе невозможно было представить какой-либо крупный праздничный концерт, но теперь все изменилось. Певицу перестали звать на организуемые властями мероприятия, пишет агентство «Новости-Грузия».

«И в этом году они решили, что я должна весь год «сидеть тихо», без песней-концертов. Боролись со всем и повсюду, где только могли (С кем? Надеюсь, понимаете). И в этот Новый год я не смогу быть с вами, поскольку сил не пожалели. К сожалению, мы не сможем встретиться ни в одном городе, особенно больно за мой Батуми», - написала Катамадзе на своей странице в Facebook.

Исполнительница пообещала, что в ближайшие дни подробно расскажет о ситуации.

Нино Катамадзе с первых дней российского вторжения активно выступает в поддержку Украины, в Грузии она нередко принимает участие в протестных акциях и открыто критикует правительство.