Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства.

25 декабря Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге, а 26 декабря – в неформальном саммите СНГ.

Пашинян ранее не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Затем он пропустил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября. Он говорил, что системы внешней безопасности, в которых участвует Ереван, неэффективны.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что прекращение членства Армении в СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ вряд ли отвечает ее интересам. Комментируя решение руководства Армении не участвовать в ряде мероприятий в рамках СНГ и ОДКБ, Путин отметил: «Мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях».