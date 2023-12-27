Лидер «Аруаа» назвал решение абхазского парламента «правильным и законным»

Лидер оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» Темур Гулия поддержал решение парламента самопровозглашенной республики Абхазия о передаче России госдачи в Пицунде. Гулия говорит, что «соглашение претерпело ряд изменений».

«А именно: запрет на передачу объектов, земельных участков, участков акватории, построенных зданий и сооружений третьим лицам. Установлен запрет на передачу объектов и участков в случае денонсации соглашения; регулирование условий прекращения действия соглашения и возвращения объекта в собственность Республики Абхазия. Также были внесены изменения и в некоторые законы Республики Абхазия: «О международных договорах» был дополнен нормами, согласно которым, если ратифицированным международным договором установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены Конституцией Абхазии и Конституционными законами, то применяются нормы Конституции Абхазии и Конституционных законов.

Была добавлена норма, согласно которой международный договор может быть прекращен путем денонсации, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности, либо противоречит публичному порядку Абхазии. В первую часть Гражданского кодекса были внесены изменения, по которым иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с международным договором и земельным законодательством», - написал в соцсети Гулия.

По его словам, прошедшая у стен парламента мирная акция «показала сплоченность народа, его объединение». «Именно мы - Абхазский народ, повлияли на принятие правильного и законного решения!» - считает политик.