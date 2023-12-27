В Армении прекращено уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян в среду вынес приговор по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, постановив прекратить уголовное преследование в отношении последних.

Основанием для принятия подобного решения стало истечение срока давности, сообщает агентство «Новости-Армения».