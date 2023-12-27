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В Армении прекращено уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна

Роберт Кочарян
Роберт Кочарян

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян в среду вынес приговор по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, постановив прекратить уголовное преследование в отношении последних.

Основанием для принятия подобного решения стало истечение срока давности, сообщает агентство «Новости-Армения».

  • Роберт Кочарян и Армен Геворкян проходили в качестве обвиняемых по одному и тому же уголовному делу. Экс-президента обвиняли в получении взятки в особо крупном размере ($3 млн.) от предпринимателя Сильвы Амбарцумян, а Геворкяна - в отмывании денег.

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