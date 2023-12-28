В Грузии понижают тарифы на электроэнергию, а на воду повышают

О снижении потребительского тарифа на электроэнергию в Тбилиси и регионах сообщила Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.

На сегодняшнем заседании члены комиссии поддержали изменения, которые будут внесены в постановление от 4 декабря 2008 года «О тарифах на электроэнергию». Для населения тариф на электроэнергию снижается на 3 тетри.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года и для снижения тарифа есть как юридические, так и экономические основания, заявляет председатель комиссии Давид Нармания.

Между тем, для коммерческих потребителей повысится тариф на воду. В частности, во Мцхета и Тбилиси цена за 1 кубометр увеличивается на 2 лари и 30 тетри, а в Рустави – на 2 лари и 80 тетри. Для населения тариф остается неизменным.