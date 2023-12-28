Сильный ветер в Грузии – есть погибший

В селе Кистаури Ахметского муниципалитета в результате стихии погиб мужчина в возрасте до 80 лет. Местные жители рассказали грузинской службе Радио Свобода, что сильный ветер снес железную конструкцию, которая упала на мужчину.

На место была вызвана скорая помощь, однако прибывшая на место медицинская бригада обнаружила мужчину мертвым.

В Кахетии с утра сильный ветер, создавший проблемы во всех восьми муниципалитетах региона. С десятков жилых домов сорваны крыши, вырваны с корнем деревья и столбы электропередач. Пострадала и инфраструктура общественного значения.

Схожая ситуация и в Тбилиси. В городской мэрии сообщили о том, что в нескольких районах ураган повалил деревья, причем некоторые упали на частные автомобили и на линии электропередач, ветер также повредил различную инфраструктуру и новогодние украшения.