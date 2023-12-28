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«Много было скорби в нашем маленьком городе»

До нового 2024 года остаются считанные дни. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, чем им запомнился уходящий год?

Рената: Много было скорби в нашем маленьком городе. И не только у нас, но и во всей стране. Дай бог, чтобы в 2024 году у нас все было спокойно, мирно, без всяких приключений нехороших. Не только у нас в Осетии, но по всей стране было много погибших на войне, и дай бог, чтобы больше не было смертей и скорби. Чтобы все было мирно, это самое главное.

Залина: Уходящий год, к сожалению, ничем особенным не запомнился. Погода была ужасная, весны, можно сказать, не было. Неурожай. Осенью тоже было очень холодно, хотя осень у нас обычно бывает теплая и солнечная. А в этом году было очень холодно. Цены продолжают расти, все дорожает. Пенсия не поднимается, зарплата не поднимается. Слава богу, хоть живы. На все привыкли жаловаться, много жалуемся, но все нормально.

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«Много было скорби в нашем маленьком городе»
by Эхо Кавказа

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Алиса: Этот год был по-своему уникален, было много радостных событий, много скорбных событий. Хочется, чтобы плохого больше не было, а все, что было хорошего, прибавилось и умножилось во много раз. Я прочитала много интересных книг, больше всего запомнилась «Унесенные ветром». Надеюсь, следующий год будет таким же.

Фатима: Ничем особым. Вообще, в этот год мы думали, что наша жизнь станет лучше, но ничего такого не произошло. Даже могу сказать, что ухудшилось все. Жизнь в нашей республике стала тяжелее, намного тяжелее. Возьмем хотя бы то, что продукты подорожали из-за таможни, которая не пропускает машины, и все из-за этого у нас подорожало в разы. Мы в этом году ждали намного лучших перемен, в лучшую сторону, но их не произошло. Все даже ухудшилось, на мой взгляд. Так что ничем особенным не запомнился этот год. Ничего хорошего в нем не было, чтобы его запомнить. Было хорошее в личной жизни, но в общем – нет. Я получила новую работу, мои дети, семья здоровы, счастливы. Вот и все. Еще могу добавить, что у меня появился племянник, чему я очень рада. В целом этот год для меня был неплохим. Надеюсь, и следующий год будет не плохим, а очень хорошим. Дай бог, чтобы не только для меня, а для всех жителей нашей республики, для всего мира год был отличным!

Жанна: Наверное, год запомнился тем, что с возрастом дружбой больше дорожишь и начинаешь понимать, что надо пользоваться каждым днем, чтобы лишний раз пообщаться с человеком, который тебе дорог, которого ты любишь, – вы одинаково думаете, в одном направлении смотрите. Это очень ценно. И чем старше становишься, тем больше это ценишь. Все последнее время мы видимся чаще, чем обычно, и это такое удовольствие! Даже если что-то не получается и в глобальном смысле не все хорошо – и война, и тоскливо, и среди всех этих нехороших новостей такое общение поддерживает. Буквально накануне, вчера, мы уже проводили старый год. Я очень надеюсь, мы и в новом году будем все живые и здоровые, что судьба нам позволит снова и снова видеть друг друга, радоваться друг другу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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