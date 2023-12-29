Россия атакует Украину ракетами и дронами. Есть пострадавшие

Российская армия 29 декабря атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате утреннего удара по городу Конотоп ранения получили три человека, сообщает Сумская областная военная администрация. Повреждены многоквартирный дом и станция технического обслуживания автомобилей, возник пожар. Власти предполагают, что удар был нанесен ракетами.

Харьков, по предварительным данным мэра города Игоря Терехова, обстреливался ракетами С-300 и Х-22. По его словам, ночью и утром в городе зафиксировали не меньше 12 попаданий. Из-за обстрела в Харькове возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

Львов атаковали более 10 беспилотников, сообщил мэр города Андрей Садовый. По его словам, «на объекте критической инфраструктуры во Львове» возникло возгорание, информации о жертвах нет.

В Одессе обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажное здание, начался пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Данные о пострадавших уточняются, добавил он.

Утром 29 декабря воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Сообщается о взрывах Запорожье и Днепре. Воздушные силы ВСУ призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о взрывах о движении ракет на Миргород в Полтавской области, Кропивницкий, Кривой Рог и на Киевскую область.

Кроме того, появились сообщения о взлёте российских МиГ-31, которые также могут нести ракеты, в частности, «Кинжалы».

Массированная ракетная атака продолжается: большая часть выпущенных российскими военными крылатых ракет движется разными маршрутами на запад Украины, передаёт Русская служба Би-би-си со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.