Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили вернулся в политику

Экс-премьер и основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили официально заявил своем возвращении в политику на съезде «Грузинской мечты», пишет SOVA.

«Ровно 3 года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот, спустя 3 года, по собственной инициативе я возвращаюсь в политическую жизнь в качестве почетного председателя партии», - сказал он.

При этом Бидзина Иванишвили заявил, что «помогал стране» последние годы:

«Если бы я не помог стране консультациями, процессы развивались бы по самому тяжелому для страны сценарию. После этого я общался с 2-3 руководителями партии, что способствовало поддержанию здоровой ситуации в команде».

Сегодня, 30 декабря, «Грузинская мечта» проводит съезд, на котором будет обновлен состав политсовета правящей партии. По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, в устав партии будет внесено изменение: число членов политсовета будет сокращено с 20 до 15 членов плюс председатель партии.

Согласно решению политсовета, на утверждение съезда будет представлен следующий состав политсовета - Ираклий Гарибашвили, Каха Каладзе, Шалва Папуашвили, Мамука Мдинарадзе, Дмитрий Самхарадзе, Тея Цулукиани, Вахтанг Гомелаури, Торнике Рижвадзе, Георгий Вольский, Арчил Талаквадзе, Ираклий Чиковани, Анри Оханашвили, Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили и Мариам Квривишвили. Согласно уставу партии, в состав политсовета входит председатель партии по должности.

Кроме того, на съезде будут обсуждаться общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к парламентским выборам 2024 года.

Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили по завершении съезда партии власти пообщался с журналистами на тему санкций, наложенных на него:

«Мои адвокаты несколько раз говорили, что ко мне уже применены санкции. На самом деле санкции применены де-факто, самыми грубыми методами, грубыми путями, в обход закона. С момента начала войны в Украине уже через месяц все мои активы были заморожены и меня водили в суд. На самом деле я под санкциями и поэтому оппозиция зря волнуется и ломится в открытые двери: примените к нему санкции. Я под санкциями, но я в порядке, мне всего хватает. Вы видите, что к тому же я вернулся в политику, чтобы помочь стране», - сказал Бидзина Иванишвили.

Экс-премьер также упомянул президента Грузии. Саломе Зурабишвили, по его словам, выступает сторонником оппозиции: «Это был ее выбор», - сказал Бидзина Иванишвили.