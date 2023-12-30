Бидзина Иванишвили: Я не буду кандидатом в премьеры. Премьер-министр не сменится

Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил после съезда «Грузинской мечты», что не будет кандидатом в премьер-министры, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Я не буду кандидатом в премьер-министры. Премьер-министр не сменится», - заявил Иванишвили.

На вопрос, ожидаемы ли какие-либо изменения в партии или правительстве после его возвращения, Иванишвили ответил, что «такое не планируется».

Напомним, экс-премьер и основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили официально заявил своем возвращении в политику на сегодняшнем съезде «Грузинской мечты».