«Грузинская мечта» утвердила обновленный состав политсовета партии

На 7 съезде правящей партии был утвержден обновленный состав политсовета «Грузинской мечты». Его представил председатель партии Ираклий Кобахидзе:
«Дамы и господа, в соответствии с уставом партии, сегодня нам предстоит выбрать обновленный состав политсовета партии. Согласно уставу, в состав политсовета входят 15 членов, а кандидаты выдвигаются действующим составом политсовета. По решению политсовета партии представляем вам обновленный политсовет в следующем составе:
- Ираклий Гарибашвили – премьер-министр Грузии, политический секретарь партии.
- Каха Каладзе – мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии.
- Шалва Папуашвили – председатель парламента Грузии.
- Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь партии, председатель парламентской фракции «Грузинская мечта».
- Тея Цулукиани – вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта.
- Георгий Вольский – первый заместитель спикера парламента Грузии.
- Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел Грузии.
- Арчил Талаквадзе – заместитель спикера парламента Грузии.
- Торнике Рижвадзе – председатель правительства Аджарской Автономной Республики, председатель Аджарской организации партии.
- Ираклий Чиковани – заместитель спикера парламента Грузии.
- Анри Оханашвили – председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии.
- Николоз Самхарадзе – председатель комитета по внешним связям парламента Грузии.
- Дмитрий Самхарадзе – региональный секретарь партии, депутат парламента Грузии.
- Мариам Квривишвили – заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии.
- Мака Бочоришвили - председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии».
Кобахидзе также поблагодарил экс-премьера Бидзину Иванишвили, за решение вернуться в политику на должность почетного председателя «Грузинской мечты».
«Я знаю отношение каждого члена партии к господину Бидзине, позволяю себе и от имени 42 тысяч членов поблагодарить вас за службу нашей стране», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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