«Грузинская мечта» утвердила обновленный состав политсовета партии

На 7 съезде правящей партии был утвержден обновленный состав политсовета «Грузинской мечты». Его представил председатель партии Ираклий Кобахидзе:

«Дамы и господа, в соответствии с уставом партии, сегодня нам предстоит выбрать обновленный состав политсовета партии. Согласно уставу, в состав политсовета входят 15 членов, а кандидаты выдвигаются действующим составом политсовета. По решению политсовета партии представляем вам обновленный политсовет в следующем составе:

Ираклий Гарибашвили – премьер-министр Грузии, политический секретарь партии.

– премьер-министр Грузии, политический секретарь партии. Каха Каладзе – мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии.

– мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии. Шалва Папуашвили – председатель парламента Грузии.

– председатель парламента Грузии. Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь партии, председатель парламентской фракции «Грузинская мечта».

– исполнительный секретарь партии, председатель парламентской фракции «Грузинская мечта». Тея Цулукиани – вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта.

– вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта. Георгий Вольский – первый заместитель спикера парламента Грузии.

– первый заместитель спикера парламента Грузии. Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел Грузии.

– министр внутренних дел Грузии. Арчил Талаквадзе – заместитель спикера парламента Грузии.

– заместитель спикера парламента Грузии. Торнике Рижвадзе – председатель правительства Аджарской Автономной Республики, председатель Аджарской организации партии.

– председатель правительства Аджарской Автономной Республики, председатель Аджарской организации партии. Ираклий Чиковани – заместитель спикера парламента Грузии.

– заместитель спикера парламента Грузии. Анри Оханашвили – председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии.

– председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии. Николоз Самхарадзе – председатель комитета по внешним связям парламента Грузии.

– председатель комитета по внешним связям парламента Грузии. Дмитрий Самхарадзе – региональный секретарь партии, депутат парламента Грузии.

– региональный секретарь партии, депутат парламента Грузии. Мариам Квривишвили – заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии.

– заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии. Мака Бочоришвили - председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии».

Кобахидзе также поблагодарил экс-премьера Бидзину Иванишвили, за решение вернуться в политику на должность почетного председателя «Грузинской мечты».

«Я знаю отношение каждого члена партии к господину Бидзине, позволяю себе и от имени 42 тысяч членов поблагодарить вас за службу нашей стране», - заявил Ираклий Кобахидзе.