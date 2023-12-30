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«Грузинская мечта» утвердила обновленный состав политсовета партии

На 7 съезде правящей партии был утвержден обновленный состав политсовета «Грузинской мечты». Его представил председатель партии Ираклий Кобахидзе:

«Дамы и господа, в соответствии с уставом партии, сегодня нам предстоит выбрать обновленный состав политсовета партии. Согласно уставу, в состав политсовета входят 15 членов, а кандидаты выдвигаются действующим составом политсовета. По решению политсовета партии представляем вам обновленный политсовет в следующем составе:

  • Ираклий Гарибашвили – премьер-министр Грузии, политический секретарь партии.
  • Каха Каладзе – мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии.
  • Шалва Папуашвили – председатель парламента Грузии.
  • Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь партии, председатель парламентской фракции «Грузинская мечта».
  • Тея Цулукиани – вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта.
  • Георгий Вольский – первый заместитель спикера парламента Грузии.
  • Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел Грузии.
  • Арчил Талаквадзе – заместитель спикера парламента Грузии.
  • Торнике Рижвадзе – председатель правительства Аджарской Автономной Республики, председатель Аджарской организации партии.
  • Ираклий Чиковани – заместитель спикера парламента Грузии.
  • Анри Оханашвили – председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии.
  • Николоз Самхарадзе – председатель комитета по внешним связям парламента Грузии.
  • Дмитрий Самхарадзе – региональный секретарь партии, депутат парламента Грузии.
  • Мариам Квривишвили – заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии.
  • Мака Бочоришвили - председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии».

Кобахидзе также поблагодарил экс-премьера Бидзину Иванишвили, за решение вернуться в политику на должность почетного председателя «Грузинской мечты».

«Я знаю отношение каждого члена партии к господину Бидзине, позволяю себе и от имени 42 тысяч членов поблагодарить вас за службу нашей стране», - заявил Ираклий Кобахидзе.

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