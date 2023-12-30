Лидер партии «За Грузию» - Бидзине Иванишвили: вызов принят

Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария ответил основателю и с сегодняшнего дня почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили на обвинения в предательстве, сообщает SOVA.

«Хорошо, что Иванишвили удалось выйти из тени. Оправдание было слабым, вызов принят. С Новым годом!» - написал Гахария в соцсети Х.

Напомним, что основатель «Грузинской мечты» вернулся в политику, он был избран почетным председателем правящей партии.

Во время своего выступления на съезде правящей партии он заявил: «(После 2018-го) Мне пришлось уйти в отставку, и у меня была веская причина. Единственное, что я не мог рассчитать – это предательство страны и команды, на которое пошел Георгий Гахария через месяц после того, как я дистанцировался от политики».