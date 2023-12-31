Общественный транспорт в Тбилиси будет работать в новогоднюю ночь

Общественный транспорт в Тбилиси будет обслуживать пассажиров в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Часы работы автобусов, метро и канатной дороги Рике-Нарикала продлены до 3 часов ночи. Обычно автобусы работают до 23 часов, канатка – до 22:00, а метро – до полуночи (вторая линия метро до 00:30).

В канун Рождества по православному стилю, 6 января, общественный транспорт также будет обслуживать пассажиров до 03:00. В этом случае проезд будет бесплатным.