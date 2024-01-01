В Грузии вступил в силу закон об оснащении автомобилей зимними шинами

С 1 января 2024 года в силу вступил закон в обязательном порядке оснащать транспортное средство зимними шинами, поэтому на отдельных участках дорог ежегодно с 1 декабря по 1-е марта водителям придется придерживаться этой нормы закона на отдельных участках дорог, сообщает SOVA.

Согласно поправкам, принимая во внимание метеорологические условия, полиция может ввести требование о прикреплении противоскользящей цепи, по крайней мере, к ведущим колесам транспортного средства.

Также был утвержден перечень участков местности/дороги, на которых движение транспортного средства в зимний период будет обязательным с зимними шинами и/или цепью противоскольжения.

Зимняя шина должна соответствовать следующим критериям: на шине должен быть нанесен символ − снежинка. Глубина протектора шины должна составлять: — не менее 3 мм; для легковых автомобилей (M1) и грузовых автомобилей (N1, N2, N3) — не менее 4 мм; для микроавтобусов (M2) и автобусов (M3).

Также шина не должна быть изготовлена 10 лет назад; должна быть возможность прочитать дату производства на шине; для автобуса (M3) и грузового автомобиля полной массой более 3,5 тонн (N2, N3) разрешается использовать зимнюю шину, на которой нет обозначения — снежинки.

Что касается противоскользящей цепи, то она должна быть заводского изготовления, соответствовать размеру шин автомобиля и пригодна для использования на заснеженном/обледенелом дорожном покрытии.

Противоскользящую цепь следует использовать только на дороге, покрытой снегом и/или льдом.

Если зимняя шина и/или противоскользящая цепь не соответствуют установленным требованиям, сотрудник полиции может запретить лицу въезд в место/участок дороги, определенные постановлением.

Если зимняя шина и/или противоскользящая цепь не соответствуют установленным требованиям и движение на данном транспортном средстве представляет опасность для участников дорожного движения, данное лицо может быть временно лишено транспортного средства и помещено на охраняемую стоянку.

В случае несоблюдения требований к зимним шинам и противоскользящей цепи лицо будет оштрафовано на 100 лари (37$), а количество баллов, начисленных за получение водительских прав, будет уменьшено на 5 баллов.