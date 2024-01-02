В Абхазии планируют принять изменения в Земельный кодекс

В де-факто парламент самопровозглашенной республики Абхазия, в канун Нового года, поступил пакет проектов. Один из них — «О внесении изменения в Земельный кодекс Республики Абхазия», сообщает SOVA. Он подразумевает выделение земельных участков для строительства апартаментов в обход парламента. Предполагается, что выделять участки земли будут так называемые районные или городские органы управления, но спрашивать об этом они должны будут у де-факто правительства Абхазии.

«Предоставление земельных участков для строительства имущественного комплекса апарт-отелей районными или городскими органами управления осуществляется только по согласованию с Правительством Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

Второй проект - «О сборе с владельцев апартаментов» — это дополнение к проекту так называемого Закона «О порядке возведения, управления и распоряжения гостиничными комплексами (апарт-отелями)», принадлежащими организациям и физическим лицам. Третий - «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» - он определяет права и обязанности собственников апартаментов. Четвертый проект - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в части установления земельного налога на собственников апарт-отелей и апартаментов», который устанавливает некоторые категории для тех, кто платит земельный налог в виде собственников аппартаментов.

«За земельные участки, предназначенные для строительства и функционирования апарт-отелей, земельный налог начисляется собственнику апарт-отеля, а также каждому из собственников апартаментов и иных коммерческих помещений, расположенных в соответствующем апарт-отеле, соразмерно их доле в праве общей собственности на имущество апарт-отеля. Земельный налог с указанных в части седьмой настоящей статьи лиц, исчисляется и уплачивается в бюджет организацией собственников апартаментов или управляющей компанией, осуществляющей управление апарт-отелем, признаваемых в целях уплаты земельного налога налоговыми агентами», — говорится в сообщении.

Напомним, де-факто власти Сухуми намерены разрешить иностранным гражданам покупать или строить так называемые «апартаменты». До сих пор они не имели права покупать в Абхазии жилую недвижимость. Но новый «закон об апартаментах» в Абхазии, если он будет принят, позволит этот запрет обходить. Многие в оккупированном регионе против такой перспективы и считают ее потенциально опасной — считается, что это может привести к тому, что этнические абхазы окажутся в меньшинстве в Абхазии, а далее — потерять «независимость и суверенитет».