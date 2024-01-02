В Грузии будут задействованы ограничения на участие в азартных играх

Граждане Грузии до 25 лет и иностранные граждане до 18 лет, а также лица, на которых распространяется запрет на участие в азартных играх, не смогут играть в азартные игры в онлайн-казино и тотализаторы. Соответствующие ограничения будут задействованы, с 1 июля 2024 года.

Штраф за допуск таких лиц к онлайн азартным играм, как и вживую, составит 10 тысяч лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 20 тысяч лари.

Кроме того, с 1 июля 2024 года за организацию и устройство азартных игр онлайн будут штрафовать и интернет-кафе. Штраф составит 15 тысяч лари.