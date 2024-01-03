НПО «Наш дом - Европа» сообщает о повреждении Никорцминдского собора

Представитель организации «Наш дом - Европа» Торнике Бараташвили публикует в социальных сетях фотографии, собора Никорцминда на которых видно повреждение одной из стен.

«Крыша сделана из меди, а из-за постоянного контакта с водой во время осадков изменился и цвет камня. Учитывая климат, особенно важно очищать стены от снега возле фундамента, снег в Раче не редкость, и он провоцирует риски повышения влажности. В этом плане особенно примечательно состояние северного фасада, где снег попадает прямо в фундамент, а стена снаружи мокрая», - пишет Торнике Бараташвили.

В 2019 году Агентство культурного наследия заявило о завершении работ по восстановлению Никорцминдского собора.

Тогда на средства Фонда муниципального развития (1 миллион 500 тысяч лари) были отремонтированы купол, росписи и колокольня храма 11 века.