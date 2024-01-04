Собору Никорцминда ничего не угрожает - Агентство культурного наследия

Агентство культурного наследия Грузии комментирует распространенную в социальной сети 3 января информацию о повреждениях собора Никорцминда из-за воздействия на стены влаги. В ведомстве заявляют, что информация о том, что памятнику угрожает опасность, не соответствует действительности.

В последний раз проверка в храме проводилась в августе 2023 года. Было проверено состояние крыши, экстерьера и интерьера храма.

«В результате мониторинга установлено, что состояние памятника удовлетворительное, за исключением незначительных повреждений. Структурных проблем не наблюдается, в интерьер вода не проникает, при визуальном осмотре не наблюдается ухудшения состояния настенных росписей. Соответственно, распространенная информация о том, что памятник находится в опасности и под угрозой разрушения, не соответствует действительности», - говорится в сообщении Агентства культурного наследия.

Кроме того, в агентства заявляют, что в 2018 году полную реставрацию-реабилитацию собора провело ООО «Центр консервации произведений искусства».

Напомним, что 3 января представитель организации «Наш дом - Европа» Торнике Бараташвили опубликовал в социальных сетях фотографии собора Никорцминда, на которых видно повреждение одной из стен.

«Крыша сделана из меди, а из-за постоянного контакта с водой во время осадков изменился и цвет камня. Учитывая климат, особенно важно очищать стены от снега возле фундамента, снег в Раче не редкость, и он провоцирует риски повышения влажности. В этом плане особенно примечательно состояние северного фасада, где снег попадает прямо в фундамент, а стена снаружи мокрая», - написал Торнике Бараташвили.