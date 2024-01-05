В Грузии увеличилась площадь распространения сезонных вирусов

С наступлением зимы площадь распространения сезонных вирусов, а также количество обращений в медучреждения увеличилось, сообщают в Национальном центре по контролю заболеваний. Инфекционист Иване Чхаидзе утверждает, что за последние две недели распространение вируса гриппа увеличилось почти вдвое.

«Статистика по вирусу гриппа в стране находится на восходящей кривой. Если мы посмотрим на цифры, которые нам предоставляет Национальный центр по контролю заболеваний и сравним данные за 49-ю и 51-ю неделю 2023 года то увидим, что количество лабораторно- подтвержденных случаев гриппа практически удвоилось: если на 49-й неделе этот показатель составлял 16%, то через две недели он стал 27%».

Инфекционист заявляет, что в стране циркулирует респираторно-синцитиальный вирус:

«У любого человека, с температурой 38 и выше, наблюдается сильные головная, мышечная и суставная боли, общая слабость, у детей отказ от еды, повышенная сонливость или раздражительность, все это указывает на наличие вируса гриппа. Поэтому, особенно за детьми раннего возраста, в этом случае должны следить не только члены семьи, но и врач», - говорит Чхаидзе.

В случае наличия высокой температуры и затрудненного дыхания, необходимо обратиться к врачу, говорит и инфекционист Майя Буцашвили. Принимать антибиотики по своему усмотрению не рекомендуется – это может нанести еще больший вред здоровью человека, напоминает врач. Кроме того, в случае заражения инфекционисты рекомендуют изолировать себя от окружающих, пить больше жидкости и следить за температурой.