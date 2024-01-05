Южная Осетия, как и весь мир, уже отметила наступление нового года. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, что они ждут от 2024?

Олеся: Нам обещают, что 2024 год будет интересным, насыщенным и светлым. Мне тоже очень хочется в это верить. Очень хочется верить, что люди переключатся от гонок за материальным на какие-то духовные вопросы, на свою духовную реализацию. Вот в это мне бы очень хотелось верить. Поскольку я работаю с подрастающим поколением, очень хотелось бы сделать акцент на какие-то духовные нюансы. Вот такие скромные планы и ожидания на 2024 год.

Андрей: Несмотря на все обстоятельства, на весь антураж, которым завершился 2023 год, мы все надеемся, что 2024 будет более спокойным, более благоприятным с точки зрения экономических и социальных процессов. Надеюсь, что весь этот рост цен, который мы наблюдали, особенно за последние месяцы со ссылкой на таможенные проблемы, уйдет в прошлое. Есть и надежда, что война на Украине в 2024 году придет к какому-то логическому завершению, активные боевые действия завершатся, хотя, шансов, конечно, мало. Хотелось бы на это надеяться, и чтобы перестали гибнуть люди, в том числе, и наши ребята.

Арина: Я, как и другие, хочу, чтобы закончилась война и наступил мир. Это первое ожидание от нового года. Чтобы был мир. Второе – жду, чтобы увеличились зарплаты у педагогов и у воспитателей. Я считаю, у нас в республике очень маленькие зарплаты, а цены огромные. Надеюсь, на это обратят внимание и поработают над этой проблемой, чтобы и цены стабилизировались, и увеличили наши заработные платы. Вот такие ожидания у нас от нового года. Еще в планах улучшить жилищные условия. Может, нам, наконец, дадут квартиру. Мы давно стоим в очереди и очень ждем.

Яна: Если говорить глобально, то, конечно, главные ожидания связны с прекращением военных конфликтов, хотелось бы меньше потрясений. Последние 4 года у нас то вирус, то военные конфликты, поэтому в глобальном смысле хочется, чтобы все были живы и здоровы. Что касается планов лично моих, есть ожидания от этого года развиваться, строить какой-то бизнес. Надеюсь, ситуация в мире будет благоволить этому. Хочется больше стабильности. Надеюсь, планы будут реализовываться и ничего нам не будет мешать.

Константин: Особо планов никаких. Очень много рабочих моментов. Планирую заниматься работой и все решать в порядке поступления. Единственное ожидание, чтобы все было не хуже, чем сейчас.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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