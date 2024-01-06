На рождественской ярмарке в Тбилиси произошел пожар

На территории рождественской ярмарки в центре Тбилиси произошел пожар. Поздно ночью загорелись киоски напротив резиденции президента на улице Атонели. Пожарным удалось быстро потушить огонь, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Во время происшествия никто не пострадал. Что стало причиной пожара и какой нанесен ущерб, на данном этапе неизвестно.

В районе площади Орбелиани, где произошел пожар, работает «Новогодняя деревня» – одна из главных праздничных локаций в грузинской столице. Наряду с двумя концертными сценами и декорациями, там представлен огромный фуд-корт и киоски с продукцией местных производителей. В общей сложности в ярмарке участвуют до пятисот предпринимателей.

«Новогодняя деревня» открылась 16 декабря и должна закрыться 7 января.