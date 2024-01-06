В 2024 году пройдет перепись населения Грузии

С 14 ноября по 19 декабря в Грузии будет проходить первая за последние 10 лет перепись населения. Проведут ее Национальная служба статистики Грузии (Грузстат) и Фонд ООН в области народонаселения, сообщает SOVA.

«Для этой переписи мы отказываемся от использования традиционного метода и используем современные технологии. То есть, в течение первых двух недель сбор данных начнется методом саморегистрации, а затем продолжится путем сбора данных с помощью планшетных компьютеров», – сказал глава Грузстата Гогита Тодрадзе.

Подготовка к переписи началась еще летом 2023 года. Только на эту фазу было выделено 6,5 миллионов лари. В целом предполагаемый бюджет переписи 2024 года составляет около 29 миллионов лари.

В итоге будет получена информация не только о численности населения Грузии, но и о возрасте, полах жителей страны, а также их трудоустройстве, образовании, состоянии здоровья, и условиях, в которых они проживают.