Глава АПЦ иерей Виссарион: Рождество символизирует спасение и бессмертие  

Благочестия и чистоты пожелал накануне Рождества Христова верующим республики глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа). По словам священника, этот праздник, который отмечают православные всего мира, символизирует спасение и бессмертие, пишет «Апсныпресс».

«Для общества самое важное – это благочестие и чистота. Только искренняя любовь к Богу даст силы для этого и поможет участвовать в благих делах нашего общества и государства», – сказал он.

Иерей Виссарион уверен, что «человеческое без божественного приводит к безобразию. Нельзя терять образ Бога, который дан каждому человеку».

Рождество – выходной день в самопровозглашенной республике. Праздничное рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января пройдет в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, Ново-Афонском монастыре, храме святого великомученика Георгия и других храмах. Ночная служба начнется в 23:00. Она состоит из Божественной литургии, Всенощного бдения и Крестного хода. Верующие могут исповедоваться и причаститься.

У абхазов сформировалась своя традиция празднования Рождества. Каждый год в этот день многие городские жители едут в села к своим родным и в кругу семьи отмечают этот светлый праздник.