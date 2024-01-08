Прихожане обнаружили в Соборе Святой Троицы икону с изображением Иосифа Сталина. В патриархии поясняют, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси. «Эхо Кавказа» узнавало, что об этом думают пользователи социальных сетей.

– Приемлемо ли для вас размещение иконы с изображением Иосифа Сталина в соборе Святой Троицы?

Гига: Как это может считаться правильным – изображение Сталина на иконе? Это невероятная чушь. В том, что эту фреску Грузии подарили представители «Альянса патриотов», призналась одна из членов этой партии – Ирма Инашвили. Все прекрасно знают, что эти люди – российские агенты. Они неоднократно провоцировали народ Грузии, кроме того, они поддерживают радикальные группы, которые в государстве часто устраивают погромы, нападают на людей и выполняют кремлевские заказы. Вот и на этот раз эта партия решила устроить очередную провокацию и таким образом, как мне кажется, отвести внимание граждан от более серьезных проблем. Они считают Сталина приемлемой фигурой для икон – это же путинское мышление. Все наши сталинисты, весь этот непонятный народ – это российские агенты, напрямую финансируемые из России.

Людмила: Не потому, что многие считают Сталина тираном, убийцей и т.д., у меня на этот счет тоже есть такое мнение, но дело в том, что Сталин не был верующим. Он никогда не ходил в церковь и не верил в Бога. Почему его изображение должно быть на иконе, которая находится в церкви, вот это мне непонятно.

Артем: Как отметила политик Ирма Инашвили, эту икону собору Святой Троицы передала ее партия и их сторонники. Я бы, на месте священнослужителей, отвечающих за размещение икон, просто более осторожно отнесся к теме размещения подобных фресок. Мы знаем, что фигура Сталина вызывает неоднозначные реакции у грузинского общества. Я не касаюсь тут Матроны, вопроса о том была ли она вообще святой, какой национальности она была, нет – это абсолютно вопрос веры, но изображение Сталина, а многие утверждают, что это именно он там изображен… я бы подумал прежде, чем размещать такую икону в соборе Святой Троицы.

Алеко: Это больше комичный факт, чем что-то серьезное, из-за чего стоит поднимать шум на всю страну. Из-за того, что в новогодние праздники не так уж много новостей, разные СМИ решили искусственно поднять эту тему, которую подхватили в оппозиции. Конечно, это ненормально и, наверное, неправильно. Кто-то принес икону с изображением Сталина, в церкви не обратили на это особого внимания, оставили ее. Но в любом случае, неужели из-за этого нужно такой скандал поднимать? Сегодня вся Грузия только это и обсуждает, будто ничего более важного в стране нет. И то, что в стране есть почитатели Сталина – это тоже не секрет. В общем, ничего криминального в этом я не вижу.

Тика: Какая икона Сталина, как она вообще туда попала? Как священнослужителям пришло в голову установить в соборе Святой троицы икону убийцы тысяч неповинных людей? Да, говорят, что это икона посвящена не ему, но никакой разницы в этом я не вижу. Это человек, который проливал реки крови, в нем не было ничего святого, как его изображение можно вносить в место, в котором молятся люди, возможно даже те, чьих предков Сталин и погубил? Если кто-то из священнослужителей считает, что это нормально, то я сомневаюсь, что они вообще понимают, что такое святость. Интересно, они так же отреагируют, если в каком-нибудь соборе в Германии повесят икону с Гитлером?

Давид: Я хорошо изучил эту тему – очень много книг читал о Сталине, о том периоде, о его действиях, и могу сказать, что для того поколения этот человек – приемлемая фигура. Но он совершал много поступков, которые должны быть совершенно неприемлемы для церкви. Например, он содержал в соборах пленников. Но есть и такие люди, которые считают, что он сделал намного больше добра, к примеру, утверждают, что одна из его заслуг состоит в том, что у России появилось ядерное оружие, благодаря чему, Запад будто бы не забрасывает весь мир своими бомбами. Но я все же считаю, что изображение этого человека не должно быть на иконе.

Леван: Этот факт совершенно неприемлем, особенно для православных христиан, для которых Сталин должен быть убийцей, а не святым. Более того, в нашем – грузинском храме повесили икону Матроны, я не помню, чтобы в Грузии она считалась и почиталась как святая. Кому вообще могло подобное прийти в голову? Я знаю, что подобные иконы даже в российских храмах вызывают недовольство прихожан, зачем их вносить в наши церкви? До такого могли додуматься лишь очень больные люди, готовые молиться на убийцу и тирана, на руках которого кровь огромного количества грузин. Это ужасный и отвратительный факт.

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