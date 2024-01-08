Почему люди так любят Новый год? Наверное, среди прочего, и потому, что этот праздник порождает ненадолго некую иллюзию, что все плохое в жизни останется в прошлом, а в наступившем нас ждет только светлое и радостное. Понятно, что это иллюзия – уже хотя бы потому, что те, кто по внутреннему своему устройству не могут жить без негативного восприятия всего и вся, неизбежно «втащат» с собой в наступивший год эти качества своего характера.

Нынче в новогодние дни очень большое для абхазского сегмента Фейсбука количество комментариев вызвал пост пользовательницы под ником, то есть анонимной, что вполне объяснимо исходя из написанного ею текста. В сокращенном виде и с исправлением грамматических и синтаксических ошибок он выглядит так:

«Часто приходится ездить по вечерней столице… Везде светятся электрические гирлянды, а на площади, где стоит главная елка страны, вообще от гирлянд светло, как днем. Кто-то из моих знакомых, проезжая Гагру и Пицунду, заметил, что там тоже все везде светится, как в Лас-Вегасе. И это все при нашем дефиците света! Но я сейчас не об этом... Проезжая мимо филармонии, вижу афиши – какие-то концерты будут в новогодние праздники... И меня не покидает навязчивая мысль – не зря все это, ох не зря! Это такой отвлекающий маневр власти: народу дали игрушку в виде ощущения праздника – гирлянды, концерты, на фоне предпраздничного тотального поднятия цен буквально на все, а сами под шумок в срочном порядке делают свои дела! А народ все радуется! Ай, молодцы!».

Подавляющее большинство авторов интернет-комментариев было недоуменно-возмущенными:

«Что за ерунду Вы пишете. Новый год вообще-то, пусть все светится, пусть дети радуются и веселятся. Таким никогда не угодишь...».

«Если город был бы во тьме – представляю, что бы говорили. Хоть звезду с неба достань – найдется такой, кто скажет – завалявшаяся…».

«Хоть как-то логика была бы, если б автор поста за экономию электроэнергии убивалась – при наших проблемах с энергосистемой. Только ведь расход на новогоднюю иллюминацию – это мизер по сравнению с теплыми полами и прочим в частных владениях».

Но попадались и комментарии, которые косвенно поддерживали автора поста:

«Так и есть, увы и ах! Дали пряник, а потом будет кнут. А потом «инвесторы» (читай воры соседские) скажут: «понаехали, идите в горы». Но это будет потом».

Большинство же немногих, поддержавших «борца с иллюминацией», не зная, какие хоть малость убедительные слова тут можно подобрать, ограничивались лайками.

Речь не о том, что все добрые умны, а злые глупы. Речь о том, что злоба и ненависть будут неизбежно смещать здравомыслие даже в сознании весьма одаренных и образованных людей

С изречением Жана-Поля Сартра в пересказе Франсуазы Саган «Умные люди не бывают злыми, злость предполагает ограниченность» многие спорят, воспринимая их буквально. Но эту мысль надо, думается, правильно трактовать. Речь не о том, что все добрые умны, а злые глупы. Конечно, нет. Речь о том, что злоба и ненависть будут неизбежно смещать здравомыслие даже в сознании весьма одаренных и образованных людей, особенно явственно это проявляется в политике. Приведенный пост и комментарии к нему – наглядное тому подтверждение.

Другая вспышка интернет-обсуждений случилась в абхазском сегменте Фейсбуке во время полумесячных новогодних выходных после исчезновения 27 декабря 2023 года двадцатидевятилетней жительницы Старого поселка в Сухуме Софии Олейник. Из сотен комментариев к многочисленных репостам о пропаже можно извлечь и явно достоверные: то, что она работала визажистом и с некоторых пор стала страдать провалами в памяти. Ранее, в том числе и уже в интернет-эпоху, подобные случаи в Абхазии происходили. Так, у моего коллеги немолодой отец тоже страдал потерями памяти. Когда он пропал, его искали несколько недель, в разных местах Абхазии, где его якобы видели, а нашли тело в высокой траве в паре сотен метров от дома, где он жил в микрорайоне Маяк, причем умер человек ненасильственной смертью… Но никогда прежде не возникало такой бури интернет-обсуждений подобного исчезновения. О причинах бури можно высказывать самые разные предположения – от привлекательной внешности этой девушки, которая вызывала дополнительные жалость и сочувствие, до избытка свободного времени в новогодние выходные. Но одним из дополнений к буре стали многочисленные отклики на короткий пост пользовательницы, которая не скрывала своего имени:

«Седьмые сутки, как нет девушки!!! Народ Абхазии, неужели мы так очерствели, что не можем встать все вместе и выйти на поиски? Или мы ищем людей по каким-то особым критериям?! Давайте объединимся! Поможем девочке вернуться домой».

Трудно сказать, что подвигло автора поста на эти слова – то ли минутное состояние раздражения, то ли неизменные особенности ее характера, но пост задел множество людей, которые переключились с темы поиска девушки на ответы данному автору. Вот несколько из них:

«Почему у автора такая агрессия к гражданам? Я после такой публикации не вышла бы, даже если жила б в восточной части страны, где, говорят, видели пропавшую. Мы с другой части нашей родины живем – как это относится к нам, например? Куда бежать искать, смотреть?»

«Все ищут, уже третьи сутки каждый житель нашего села днем и ночью делает все возможное. Автор, вы где находитесь, в каком районе осуществляете поиск?»

«Что значит – очерствели, люди делают что могут! Много вы, автор, делали в подобных ситуациях?! Это не первый случай, к сожалению. Расскажите нам, как вы, не черствая, себя вели и как помогали людям. Искренне надеюсь, что девушка найдется живая и невредимая!»

«Доброе утро! С ужасом читаю комментарий о том, что народ очерствел, и нападки на всех тех, кто якобы обязан искать девочку и не ищет!»

Интересно, что автор взбаламутившего многих поста ничуть не смутилась, а отвечала им агрессивно. А когда ей посоветовали не кичиться тем, что она участвует в поисках, а другие – нет, ответила: она и не писала, что участвует, а просто высказала свое возмущение тем, что другие плохо ищут…

Телевидение – это увеличительное стекло для окружающей нас жизни. Ну, а что тогда сказать про социальные сети, в которых в нашем веке оказался весь мир?

Помнится, как еще в мои далекие школьные годы в публицистике появилось такое изречение, что телевидение – это увеличительное стекло для окружающей нас жизни. Ну, а что тогда сказать про социальные сети, в которых в нашем веке оказался весь мир?

Люди сами по себе, их натуры за последние десятки лет не изменились, так же как не изменились они за последние тысячелетия. Но если злоязыкость бабушек на лавочке во дворе коммунального дома не распространялась дальше этого самого дома, то взрывоопасность необдуманных высказываний в эпоху соцсетей стала напоминать словесные бомбы. Единственный тут полезный вывод – нужно знать и учитывать, что наше общество состоит и из таких людей тоже.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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