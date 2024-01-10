Многие жители Абхазии и зарубежные туристы – то загорая на ее приморских пляжах, то прогуливаясь вдоль берега Черного моря – на протяжении множества лет спорили о том, что же возвышается на другом, противоположном, турецком берегу моря? Похоже на отчетливо видные вершины гор. Но как их можно разглядеть через более двести километров, отделяющие, скажем, Сухум, от Турции напрямик по морю? А если это мираж, какие бывают в пустынях? Но почему очертания этих гор, даже, похоже, горного хребта, повторяются одни и те же изо дня в день?

На днях кто-то из интернет-пользователей выложил четкий снимок этих гор за морем в абхазском сегменте Фейсбука и обратился к фейсбучным друзьям со все тем же вопросом: что это? Посыпались все те же разнообразные ответы, и лишь одна пользовательница ответила примерно так же, как и первый заместитель ректора Абхазгосуниверситета, директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, к которому затем обратилось «Эхо Кавказа», - это оптический эффект, зеркальное отражение реально существующих гор на турецком берегу. Итак, вот разгадка многих десятилетий, а для наших предков и столетий, в объяснении Дбара:

«При определенных условиях, особенно утром или в закатные часы, наблюдаются на противоположной стороне моря наблюдаются высокие горы, которые достаточно заметно возвышаются над линией горизонта. Возникает очень часто вопрос, что это – мираж, иллюзия или это реальные горы. Ну, а ответ на этот вопрос – это действительно реальные горы, но их увеличенное отображение. И этот эффект происходит в тот момент, когда температура поверхности моря зимой, или даже в любое другое время года, так соотносится с температурой атмосферного воздуха, что создается такая воздушная подушка над морем с разной плотностью воздуха, которая выступает в качестве линзы, увеличивающей это изображение. Поэтому это реальные горы, но если бы они были вот так видны не в оптическом эффекте, а в действительности, то они должны были быть во много раз выше, чем Эверест. Ну, а эти горы могут быть из Абхазии видны только если подняться на самолете по меньшей мере километров на восемь… А за счет вот этого оптического эффекта, преломления лучей света происходит с определенной периодичностью это явление, которое можно время от времени наблюдать с нашего берега».

Дбар уточнил, что горы, которые видны с абхазского побережья, с большой долей вероятности находятся на расстоянии 220 километров от нас. Это Лазистанский горный хребет в восточной части Понтийских гор. Нам видна самая высокая вершина Качкар (3 937 метров), которая находится в Турции на границе с Грузией. Он продолжил:

«Да, это восточная Турция, прямо на границе с Аджарией. Сама вершина находится фактически у границы».

Но если мы видим благодаря этой воздушной линзе горы в Турции, то, наверное, и турки, скажем, в Трабзоне, видят порой горы Главного Кавказского хребта над Абхазией. А еще подумалось: если наши предки в девятнадцатом веке вот так же сталкивались с этим природным эффектом, то, не исключено, призывавшие их отправиться в махаджирство, уговаривали, что вот же она, Турция, – рукой подать…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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