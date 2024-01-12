Нуца Бузаладзе представит Грузию на конкурсе песни «Евровидение-2024»

Нуца Бузаладзе будет представлять Грузию на конкурсе песни «Евровидение-2024», сообщает Общественный вещатель.
Нуца Бузаладзе родилась 28 января 1997 года. С 5 лет входила в состав ансамбля «Мартве», затем была главной вокалисткой детского ансамбля «Мзиури», также играла на гитаре. В 8 лет начала учиться игре на фортепиано. За годы приняла участие более чем в 10 конкурсах и неоднократно завоевывала признание как в Грузии, так и за рубежом.
Нуца успешно участвовала в таких конкурсах как:
- 2011 год «Ничиери» (полуфиналистка)
- 2013 «Один в один» (финалистка)
- 2014 год «Новая волна» (победительница)
- 2015 год «Танцы со звездами» (полуфиналистка)
- 2017 год «The Voice of Turkey» (полуфиналистка)
- 2020 год «Все вместе» (финалистка)
- 2021 год «Kenga Magjike» (победительница)
- 2021 год «Все вместе» (финалистка)
- 2023 год «American Idol» (12 лучших)
В 2019 году выпустила дебютный альбом «Nutsa22», объединивший в себе как грузинские, так и английские песни. До 2023 года параллельно она пела в театре и давала концерты в Лос-Анджелесе и Дубае. В 2023 году Нуца приняла участие в одном из самых популярных музыкальных шоу планеты American Idol, где вошла в число 12 лучших участниц, а в финале шоу выступила дуэтом с австралийской поп-звездой Кайли Миноуг.
Евровидение-2024 пройдет в шведском городе Мальмё 7, 9 и 11 мая.
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