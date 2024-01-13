Запуск поезда «кукушка» в Боржоми пока не планируется

Запустить знаменитый поезд «кукушку» по старинной узкоколейной железной дороге Боржоми-Бакуриани можно будет только после проведения дорогостоящих ремонтных работ. В «Грузинских железных дорогах» говорят, что сейчас денег на восстановление инфраструктуры нет, передает грузинская служба Радио Свобода.

«Кукушка» – визитная карточка Боржомского ущелья. Поезд, который ежедневно обслуживал сотни туристов, остановлен уже четыре года. Рейсы перестали выполнять в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Позже в ГЖД заявили, что движение приостановлено на неопределенный срок, поскольку поездки на «кукушке» небезопасны.

Срок эксплуатации вагонов и электровозов истек еще до ковида, ремонтировать нужно рельсы, станции и все коммуникации. Только на восстановление поездов требуется как минимум 90 миллионов лари (более 33,6 миллиона долларов).

Линия Боржоми-Бакуриани для ГЖД не является приоритетной. Сейчас все внимание компании сосредоточено на транснациональных проектах. Штат на узкоколейке в прошлом году сократили более чем на 30% – с 54 до 36 человек. Главная задача тех, кто остался, – следить, чтобы инфраструктура не пришла в еще большее запустение.

«Шпалы повреждены. Мы проверяем их, чтобы [состояние] не ухудшилось еще больше. Если ремонт возможен, мы не ленимся. Здесь осталась медь, иногда ее пытаются украсть. Это мы тоже контролируем», – сказал журналистам машинист Юрий Тадиашвили, проработавший на «кукушке» более 30 лет.

Вопрос возобновления движения поднимают и местные власти. Глава Агентства развития Бакуриани Эка Орджоникидзе говорит, что на каждой встрече в правительстве Грузии требует ремонта «кукушки», однако «до сих пор каких-либо ощутимых шагов не предпринято». По ее словам, от этого поезда во многом зависит успех превращения Бакуриани в четырехсезонный курорт.

Город Боржоми и соседний зимний курорт Бакуриани связывает 38-километровая трасса c редкой шириной колеи в 900 мм. Эта дорога появилась еще в конце XIX века специально для подвоза отдыхающих к минеральным источникам. В 1897 году из Англии привезли первый паровоз, а постоянное движение наладили в 1902. «Кукушка» проходит по мосту, который создан по проекту автора «Эйфелевой башни». Мост был заказан у инженера Гюстава Эйфеля братом российского императора Николая II – князем Михаилом Романовым.

В 2017 году всему железнодорожному комплексу Боржоми-Бакуриани вместе с «кукушкой», станциями и Эйфелевым мостом присвоили статус памятника национального культурного наследия.

Единственная в Грузии узкоколейка – это не только транспорт и памятник железнодорожной техники конца XIX века, но и захватывающий аттракцион. Железная дорога проходит через горы, пассажирам «кукушки» открываются необыкновенные виды Боржомского ущелья.

До пандемии «кукушка» отправлялась из Боржоми в Бакуриани два раза в день. Время в пути составляло 2 часа, а стоимость проезда – 2 лари. В последний раз вагоны «кукушки» ремонтировались в 2016 году. Через два года поезд сошел с рельсов возле села Ардагани. Тогда никто не пострадал, а движение быстро восстановили, но этот случай стал предвестником более масштабных проблем.