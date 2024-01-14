Сегодня, 14 января, Грузия отмечает день государственного флага. По информации администрации президента, во дворце Орбелиани состоится праздничное мероприятие, будет поднят государственный флаг, запланировано выступление Саломе Зурабишвили, пишет SOVA.

После свершившейся 23 ноября 2003 года «Революции роз», тогдашний министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа. Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «Революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.

Флаг Грузии - это композиция из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.

С XII века различные источники сообщали в основном о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.

Как отмечают некоторые исследователи, изображения пяти крестов на территории Грузии обнаружены в развалинах Некреской церкви (не позже VI века) и других исторических памятниках. Белый флаг с красным крестом святого Георгия предположительно использовался в V веке царем Вахтангом Горгасали. Также считается, что царица Тамара (XII-XIII вв.) использовала флаг с темно-красным крестом и звездой в белом поле. По другой версии, «иерусалимский крест» был принят только во время правления Георгия Блистательного (XIII-XIV вв.).

Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами также встречается на итальянских и испанских картах XIV века. На карте венецианских братьев Франциска и Доминика Пиццигани 1367 года Тифлис уже обозначен «пятикрестным флагом».