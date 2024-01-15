Гражданин Грузии задержан у разделительной линии в Ахалгорском районе

Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии близ села Ахмаджи Ахалгорского муниципалитета, сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

«Задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – сказано в заявлении СГБ.

По информации грузинской службы Радио Свобода, задержанный не является местным жителем, он приехал в Ахалгорский район из Тбилиси.

В селе Ахмаджи размещена российская военная база. По имеющейся информации, задержанного сначала перевели на эту базу, а оттуда он был передан сотрудникам югоосетинского КГБ и помещен в цхинвальский СИЗО.

В заключении в Цхинвали в настоящее время находятся шесть граждан Грузии.