В абхазских телеграм-каналах опубликовали информацию о визите «грузинских путешественников». Группа граждан Грузии посетила самопровозглашенную республику, предположительно, 3-6 ноября 2023 года. Один из них опубликовал видеоотчет о поездке, который завершается словами «Мы воссоединимся».

За три дня участники группы успели посетить, в частности, Сухуми, Гагру, озеро Рицу и Бзыбское ущелье. Граждане Грузии, скорее всего, находились в Абхазии по приглашению местных жителей, которые встретили их застольем.

На видео, снятом на Ингурском мосту, гражданин Грузии упоминает «вмешательство людей» и «визу – клочок бумаги». Напомним, что граждане Грузии, не проживающие в Гальском районе, не могут посещать Абхазию без специального разрешения.

На момент публикации новости доступ к видео на Youtube, предположительно, ограничен. Его автор не ответил на просьбу «Эха Кавказа» прокомментировать поездку.

О поездке грузинских граждан пишут как провластные, так и оппозиционные абхазские ресурсы.

«Грузинская сторона, скорее всего, использует этот ролик как часть информационной войны против Абхазии, чтобы продолжить свои территориальные притязания. В случившемся, конечно, должны разобраться компетентные органы, результаты проверки, имена «туристов» и всех причастных к этой акции должны быть обнародованы», – говорится в публикации телеграм-канала «АМРА- life».

«И где наше славное СГБ?! Где наш вездесущий МИД? Где наш министр Инал Ардзинба и почему не комментирует сие действо?!Ауууу, господин президент, вы где?! У нас тут такие события пока вы решаете свои вопросы в России!!!» – пишет автор телеграм-канала «АИАШАРА».

Абхазские власти ситуацию пока не комментировали.