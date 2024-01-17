В Тбилиси открыт сбор подписей за кандидата в президенты РФ

Российский политик Борис Надеждин объявил, что в Тбилиси начинается сбор подписей для его выдвижения в кандидаты на президентских выборах в РФ.

«Оставить подпись можно в Тбилиси. Мы расширяем географию и очень надеемся на вашу поддержку. Зовите знакомых и друзей – в Грузии открыт сбор! <...> Возьмите с собой внутренний российский паспорт. Ждем вас!» – написал он в соцсетях.

Бориса Надеждина выдвинула кандидатом партия «Гражданская инициатива». Бывший депутат Госдумы заявляет, что выступает против войны в Украине и в случае избрания намерен закончить её и вернуть мобилизованных домой.

Для регистрации ему необходимо собрать 100 тысяч подписей. 16 января он сообщал, что собрано лишь немногим более 11 тысяч.

«Верстка» писала, что Надеждину планируют отказать в регистрации в качестве кандидата под предлогом низкого качества подписей, которые он сдаст. Как рассказали изданию три источника, близкие к администрации Путина, Надеждин сначала был «согласованным с Кремлем кандидатом», который должен был привлечь на выборы умеренных либералов, но как только выступил не только против «СВО», но и лично Путина, от его поддержки в Кремле отказались.

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