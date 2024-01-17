Лидер «Лело» подаст в суд на мэра Тбилиси за клевету

Лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе подаст в суд на мэра Тбилиси Каху Каладзе за клевету. Адвокат истца Звиад Кордзадзе сообщил, что иск будет подан в суд на следующей неделе, пишет SOVA.

«Сегодня прозвучали заявления, которые нарушают честь, достоинство и деловую репутацию Мамуки Хазарадзе, на следующей неделе в суд будет подан иск об опровержении этих сообщений», - заявил адвокат.

Каха Каладзе на заседании Тбилисского муниципального правительства высказался о Мамуке Хазарадзе и заявил, что во время правления «Нацдвижения» лидер оппозиционной партии «занимался грязными делами» и был «шестеркой Саакашвили».

«На самом деле это одна команда, которая называлась «Национальное движение». Господин Хазарадзе, возможно, и не был членом «Нацдвижения», но он был первым, кто совершил грязные дела Саакашвили. Мы все помним и ничего не забыли, как вы делаете людей несчастными, как вы лишаете бизнеса», - заявил мэр Тбилиси.