На днях абхазское интернет-сообщество было взбудоражено появлением в Сети и в некоторых телеграм-каналах весьма странного видео. На нем какой-то мужчина средних лет, представившийся российским предпринимателем, шел вдоль известного многим в Абхазии фасада бывшей дачи Сталина в дальней части озера Рица и других сооружений на этой даче.

Россиянин рассказывал в камеру:

«Очередной купленный с аукциона по банкротству объект – это дача Сталина. Купили мы ее с аукциона в Абхазии за 50 тысяч рублей. Та прибыль, которая планируется, будет у нас складываться из-за этого прекрасного живописного места, где мы на месте дачи Сталина организуем целый курорт. Приблизительно мы сможем заработать на этом около восьмисот миллионов рублей в ближайшее время, когда будем сдавать московским вип-клиентам. Вот такой живописный двор задний вот с таким прекрасным видом на озеро Рица. Обстановку мы предполагаем оставить аутентичной. Восемьсот миллионов рублей – наша ближайшая прибыль – расписаны у нас на пятилетку. Приехали сейчас осматривать…».

Подавляющее большинство интернет-комментаторов в Абхазии отнеслось к этому видео с недоумением и смехом:

«Это видео – наглый и грубо состряпанный провокационный вброс иноагентов. Никто в здравом уме не будет хвастаться, что купил задарма огромную виллу и уже делит несуществующие барыши. За кого только людей держат? За идиотов?».

«Такие видео можно снимать у любого здания и не только в Абхазии. Все это рассчитано на слабоумных».

«За восемьсот пятьдесят тысяч рублей в Сухуме только лет пять назад можно было купить, если повезет, «однушку» без ремонта. Сейчас только какой-нибудь сарай купишь. Что за бред он несет? Нет, это не специально созданный фейк – чтобы в него поверили, такой куда тщательней готовят. Просто это любитель поприкалываться, или вообще с головой не дружит».

«В Абхазии больше проблем нет, как «шутника из тик-тока» обсуждать! И сплетни из подворотни! Уровень деградации достигает высоких значений! Может, еще к стенам Парламента сбежимся спросить, кто это спьяну прикололся».

Как сообщило агентство «Апсныпресс», начальник управления государственными дачами Республики Абхазия Беслан Квициния сделал заявление в связи с распространением информации о якобы продаже с аукциона «Дачи Сталина» на озере Рица. Квициния попросил сограждан «быть внимательными и не поддаваться на провокации некоторых людей, стремящихся внести раскол в наше общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». В заявлении говорится:

«В медийном пространстве оппозиционные СМИ распространяют видео некоего человека, в котором он утверждает, что приехал осматривать якобы приобретенную им с аукциона по банкротству «дачу Сталина». Данный объект, купленный им, по его словам, за 850 тысяч рублей, должен принести им в ближайшее время огромную прибыль… Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. «Дача Сталина», расположенная на территории Рицинского реликтового национального парка, является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки. Хотим напомнить, что распространение слухов вокруг этой дачи – история не новая. Так, еще 2005 году в СМИ прошла информация, что дачу якобы хотел купить российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска и власти Абхазии озвучили сумму сделки – 10 миллионов долларов. После опровержения стали говорить о том, что объект был продан тогдашнему мэру города Москвы Юрию Лужкову. Неудивительно, что данный объект, расположенный на берегу одного из самых живописных мест Абхазии – озере Рица, притягивает столько внимания и периодически происходит выброс ложной и ничем не подкрепленной информации».

Правда, и сам начальник управления государственными дачами явно перепутал, говоря о Дерипаске – тогда речь шла о другой даче Сталина, «Холодная речка», в 25 километрах от Гагры. «Комсомольская правда» в 2005 году писала, что, по ее сведениям, алюминиевый король Олег Дерипаска решил ее прикупить. В той публикации говорилось:

«Как сообщили нам в администрации президента Абхазии, целый год парламент республики обсуждал судьбу сталинской дачи. В итоге решили продать ее за 10 миллионов долларов российской компании «Базовый элемент», которой руководит Олег Дерипаска».

Но потом, кажется, сам Дерипаска раздумал, так или иначе разговоры об этом затихли… О полемике в парламенте про «Холодную речку» немало писала тогда и абхазская пресса, и многие в Абхазии о ней хорошо помнят.

Что касается дачи на озере Рица, то она активно используется в Абхазии как экскурсионный объект. Рядом с ней функционирует небольшая двухэтажная гостиница, где сдаются номера для местных и зарубежных туристов, которые любят гулять в красивых лесистых окрестностях озера. Может, это и вдохновило «предпринимателя» на его фантазии.

Московский блогер Кирилл Базилевский, часто пишущий о происходящем в Абхазии и вокруг нее, сказал в своем отклике, в частности:

«Любому нормальному человеку все, что герой видео наболтал, покажется полной чушью. Во-первых, никаких аукционов по банкротству в Абхазии нет и никогда не было. Во-вторых, дача Сталина объект государственный, какое к чертям может быть банкротство? В-третьих, если даже кто-то бы захотел купить такой статусный для Абхазии объект в Национальном парке, то это были бы на порядок другие деньги и совершенно другие люди, которые не бегали бы вокруг, снимая видосики для Инсты… Все это было ясно уже в ходе просмотра видео и восприниматься могло бы исключительно как юмореска для друзей и подписчиков персонажа. Но, вместо того, чтоб сопроводить данный контент комментарием ему соответствующим, зачем-то приплели тему пицундской госдачи, чтобы лишний раз клюнуть политических оппонентов. В итоге из идиотского опуса получилась как раз провокация, взбудоражили людей (в Абхазии, как и в России, хватает таких, кто принимает любой бред за чистую монету), при этом подпортив себе репутацию. По моему мнению, любое СМИ (а телеграм-канал с десятком тысяч подписчиков по факту СМИ) должно просчитывать последствия своих публикаций и нести за них ответственность. Достаточно вполне было по-быстрому провести собственное расследование и дать профессиональную оценку выложенного видео. Но зачем? Ведь в политической борьбе хороши все средства. Таким подходом грешат многие телеграм-каналы в Абхазии вне зависимости от политической ориентации, что вредит как им самим, так как большинство людей в состоянии различить фейки и провокации от реальности, так и обществу, в которое вносится раздрай».

Действительно, на одном из ресурсов видео было дано в сопровождении подписи: «Может, Аслан Бжания и ночной парламент подготовили нам еще один сюрприз? Кто может объяснить, что происходит на этом видео?»

Кто-то еще написал в комментарии: вот, мол, какие российские друзья-олигархи у президента Абхазии…

И тут – загадка. Неужели немногочисленные пользователи, которые вот так восприняли это видео, – из тех, кто все что угодно принимает за чистую монету? Или в основном это те, кто прекрасно все понял, но решил воспользоваться ситуацией, поскольку «нам это выгодно»? Можно, впрочем, предположить, что есть и третий вариант, вероятно, довольно распространенный: вполне разумные люди бывают слишком увлечены определенной идеей...

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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