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Общество

За сталинскую дачу на Рице – меньше, чем за «однушку» без ремонта?

На днях абхазское интернет-сообщество было взбудоражено появлением в Сети и в некоторых телеграм-каналах весьма странного видео. На нем какой-то мужчина средних лет, представившийся российским предпринимателем, шел вдоль известного многим в Абхазии фасада бывшей дачи Сталина в дальней части озера Рица и других сооружений на этой даче.

Россиянин рассказывал в камеру:

«Очередной купленный с аукциона по банкротству объект – это дача Сталина. Купили мы ее с аукциона в Абхазии за 50 тысяч рублей. Та прибыль, которая планируется, будет у нас складываться из-за этого прекрасного живописного места, где мы на месте дачи Сталина организуем целый курорт. Приблизительно мы сможем заработать на этом около восьмисот миллионов рублей в ближайшее время, когда будем сдавать московским вип-клиентам. Вот такой живописный двор задний вот с таким прекрасным видом на озеро Рица. Обстановку мы предполагаем оставить аутентичной. Восемьсот миллионов рублей – наша ближайшая прибыль – расписаны у нас на пятилетку. Приехали сейчас осматривать…».

Подавляющее большинство интернет-комментаторов в Абхазии отнеслось к этому видео с недоумением и смехом:

  • «Это видео – наглый и грубо состряпанный провокационный вброс иноагентов. Никто в здравом уме не будет хвастаться, что купил задарма огромную виллу и уже делит несуществующие барыши. За кого только людей держат? За идиотов?».
  • «Такие видео можно снимать у любого здания и не только в Абхазии. Все это рассчитано на слабоумных».
  • «За восемьсот пятьдесят тысяч рублей в Сухуме только лет пять назад можно было купить, если повезет, «однушку» без ремонта. Сейчас только какой-нибудь сарай купишь. Что за бред он несет? Нет, это не специально созданный фейк – чтобы в него поверили, такой куда тщательней готовят. Просто это любитель поприкалываться, или вообще с головой не дружит».
  • «В Абхазии больше проблем нет, как «шутника из тик-тока» обсуждать! И сплетни из подворотни! Уровень деградации достигает высоких значений! Может, еще к стенам Парламента сбежимся спросить, кто это спьяну прикололся».

Как сообщило агентство «Апсныпресс», начальник управления государственными дачами Республики Абхазия Беслан Квициния сделал заявление в связи с распространением информации о якобы продаже с аукциона «Дачи Сталина» на озере Рица. Квициния попросил сограждан «быть внимательными и не поддаваться на провокации некоторых людей, стремящихся внести раскол в наше общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». В заявлении говорится:

«В медийном пространстве оппозиционные СМИ распространяют видео некоего человека, в котором он утверждает, что приехал осматривать якобы приобретенную им с аукциона по банкротству «дачу Сталина». Данный объект, купленный им, по его словам, за 850 тысяч рублей, должен принести им в ближайшее время огромную прибыль… Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. «Дача Сталина», расположенная на территории Рицинского реликтового национального парка, является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки. Хотим напомнить, что распространение слухов вокруг этой дачи – история не новая. Так, еще 2005 году в СМИ прошла информация, что дачу якобы хотел купить российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска и власти Абхазии озвучили сумму сделки – 10 миллионов долларов. После опровержения стали говорить о том, что объект был продан тогдашнему мэру города Москвы Юрию Лужкову. Неудивительно, что данный объект, расположенный на берегу одного из самых живописных мест Абхазии – озере Рица, притягивает столько внимания и периодически происходит выброс ложной и ничем не подкрепленной информации».

Правда, и сам начальник управления государственными дачами явно перепутал, говоря о Дерипаске – тогда речь шла о другой даче Сталина, «Холодная речка», в 25 километрах от Гагры. «Комсомольская правда» в 2005 году писала, что, по ее сведениям, алюминиевый король Олег Дерипаска решил ее прикупить. В той публикации говорилось:

«Как сообщили нам в администрации президента Абхазии, целый год парламент республики обсуждал судьбу сталинской дачи. В итоге решили продать ее за 10 миллионов долларов российской компании «Базовый элемент», которой руководит Олег Дерипаска».

Дача Сталина «Холодная речка»
Дача Сталина «Холодная речка»

Но потом, кажется, сам Дерипаска раздумал, так или иначе разговоры об этом затихли… О полемике в парламенте про «Холодную речку» немало писала тогда и абхазская пресса, и многие в Абхазии о ней хорошо помнят.

Что касается дачи на озере Рица, то она активно используется в Абхазии как экскурсионный объект. Рядом с ней функционирует небольшая двухэтажная гостиница, где сдаются номера для местных и зарубежных туристов, которые любят гулять в красивых лесистых окрестностях озера. Может, это и вдохновило «предпринимателя» на его фантазии.

Московский блогер Кирилл Базилевский, часто пишущий о происходящем в Абхазии и вокруг нее, сказал в своем отклике, в частности:

«Любому нормальному человеку все, что герой видео наболтал, покажется полной чушью. Во-первых, никаких аукционов по банкротству в Абхазии нет и никогда не было. Во-вторых, дача Сталина объект государственный, какое к чертям может быть банкротство? В-третьих, если даже кто-то бы захотел купить такой статусный для Абхазии объект в Национальном парке, то это были бы на порядок другие деньги и совершенно другие люди, которые не бегали бы вокруг, снимая видосики для Инсты… Все это было ясно уже в ходе просмотра видео и восприниматься могло бы исключительно как юмореска для друзей и подписчиков персонажа. Но, вместо того, чтоб сопроводить данный контент комментарием ему соответствующим, зачем-то приплели тему пицундской госдачи, чтобы лишний раз клюнуть политических оппонентов. В итоге из идиотского опуса получилась как раз провокация, взбудоражили людей (в Абхазии, как и в России, хватает таких, кто принимает любой бред за чистую монету), при этом подпортив себе репутацию. По моему мнению, любое СМИ (а телеграм-канал с десятком тысяч подписчиков по факту СМИ) должно просчитывать последствия своих публикаций и нести за них ответственность. Достаточно вполне было по-быстрому провести собственное расследование и дать профессиональную оценку выложенного видео. Но зачем? Ведь в политической борьбе хороши все средства. Таким подходом грешат многие телеграм-каналы в Абхазии вне зависимости от политической ориентации, что вредит как им самим, так как большинство людей в состоянии различить фейки и провокации от реальности, так и обществу, в которое вносится раздрай».

Действительно, на одном из ресурсов видео было дано в сопровождении подписи: «Может, Аслан Бжания и ночной парламент подготовили нам еще один сюрприз? Кто может объяснить, что происходит на этом видео?»

Кто-то еще написал в комментарии: вот, мол, какие российские друзья-олигархи у президента Абхазии…

И тут – загадка. Неужели немногочисленные пользователи, которые вот так восприняли это видео, – из тех, кто все что угодно принимает за чистую монету? Или в основном это те, кто прекрасно все понял, но решил воспользоваться ситуацией, поскольку «нам это выгодно»? Можно, впрочем, предположить, что есть и третий вариант, вероятно, довольно распространенный: вполне разумные люди бывают слишком увлечены определенной идеей...

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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