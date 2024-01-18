Иванишвили проиграл спор с Credit Suisse

Почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили проиграл спор со швейцарским банком Credit Suisse, сообщает Bloomberg. По информации агентства, спустя полтора года главный финансовый прокурор Женевы Ив Бертоз заявил сторонам, что в ходе его расследования не было обнаружено никаких доказательств отмывания денег банком.

Как пишет Bloomberg, крупнейший швейцарский банк UBS унаследовал спор об отмывании денег от Credit Suisse. Credit Suisse, второй по величине банк страны, находившийся на грани банкротства, был куплен UBS в марте 2023 года.

Bloomberg цитирует слова представителя Иванишвили, который заявляет, что бывший премьер-министр Грузии планирует обжаловать решение о закрытии дела.

«Мы категорически не согласны с аргументацией, которая игнорирует доказательства, свидетельствующие о готовности менеджера скрыть и отмыть доходы от мошенничества», — сказал он.