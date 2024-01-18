Иванишвили проиграл спор с Credit Suisse

Почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили проиграл спор со швейцарским банком Credit Suisse, сообщает Bloomberg. По информации агентства, спустя полтора года главный финансовый прокурор Женевы Ив Бертоз заявил сторонам, что в ходе его расследования не было обнаружено никаких доказательств отмывания денег банком.
Как пишет Bloomberg, крупнейший швейцарский банк UBS унаследовал спор об отмывании денег от Credit Suisse. Credit Suisse, второй по величине банк страны, находившийся на грани банкротства, был куплен UBS в марте 2023 года.
Bloomberg цитирует слова представителя Иванишвили, который заявляет, что бывший премьер-министр Грузии планирует обжаловать решение о закрытии дела.
«Мы категорически не согласны с аргументацией, которая игнорирует доказательства, свидетельствующие о готовности менеджера скрыть и отмыть доходы от мошенничества», — сказал он.
- В феврале 2023 года Bloomberg сообщил, что Credit Suisse уже выплатил Бидзине Иванишвили 210 млн долларов.
- В марте 2022-ого издание The Financial Times сообщило, что Иванишвили выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse и получит от него более 500 млн долларов (Bloomberg писал о 607 млн долларах). Решение тогда принял суд на Бермудских островах, после чего стороны ожидали решения суда в Сингапуре.
- Общая сумма исков Иванишвили составляла около $800 млн. Иванишвили утверждает, что потерял свои деньги из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона, который был осужден за мошенничество. Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.
- Очередной этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после российского вторжения в Украину. Сообщалось, к примеру, что банк заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение.
- Адвокаты Иванишвили периодически публикуют заявления, обвиняя Credit Suisse в политическом давлении. Утверждается, что олигарх до сих пор не может получить деньги, хранящиеся в трастах, учрежденных Credit Suisse.
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