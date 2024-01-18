Гарибашвили выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

«Экономика Грузии является одной из самых быстро развивающихся в мире», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. За прошлый год рост составил 7%, заявил глава грузинского правительства:

«Инфляция очень низкая. Последние семь месяцев была ниже 1%. В этом году мы ожидаем экономический рост более 5%. Это очень консервативная оценка… Политически Грузия также очень стабильна… Мы расширяем наши торговые связи и отношения. В прошлом году прямые иностранные инвестиции были рекордными. И после принятого в декабре решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, мы ожидаем, что в страну будет привлечено больше прямых иностранных инвестиций».

Премьер упомянул важное геостратегическое положение Грузии и в очередной раз подтвердил приверженность развитию Среднего коридора:

«Это означает расширение пропускной способности портов, модернизацию наших железных дорог, аэропортов, дорожной инфраструктуры и так далее. Я поделюсь с вами последними новостями об этих очень важных проектах. В этом году мы хотим начать строительство нового глубоководного порта в Анаклии. Также продолжается модернизация железной дороги, которая завершится в этом году. А пропускная способность железной дороги в Грузии будет увеличена вдвое и достигнет более 48 миллионов тонн. Мы также собираемся начать строительство нового аэропорта, потому что хотим позиционировать себя как авиационный хаб».

Гарибашвили также упомянул трассу Восток-Запад или Европейскую транзитную дорогу, строительство которой, по утверждениям премьера, будет завершено в текущем году.

«Я также хочу отметить важность интереса Китая к этому альтернативному маршруту, так называемому «Среднему коридору». В прошлом году у меня была очень успешная поездка в Китай. Я встретился с Председателем Си Цзиньпином, и мы решили поднять наше партнерство на стратегический уровень. Президент Си Цзиньпин заявил об интересе Китая в отношении Среднего коридора, и я думаю, что это придаст еще больший импульс и больше энергии развитию этого коридора», – заявил Гарибашвили.

Напомним, что премьер 17 января прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ранее он выступил на панели форума «Атмосферный воздух без содержания свинца».