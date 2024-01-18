В последние годы в мире стал очень популярен антиколониальный дискурс. Политики, лидеры общественного мнения и даже главы отдельных государств с осуждением в голосе рассказывают о том, как плохо вели себя западные империи в прошлые века, сколько невинной человеческой крови они пролили и сколько наций стерли с лица земли.

О зверствах европейских колонизаторов много и сочно любят говорить на Ближнем Востоке – арабы сокрушаются по поводу крестовых походов, скорбят по потерям своих соотечественников в периоды французского и британского владычества. И они не просто осуждают колониализм, но и переносят свои осуждения на день сегодняшний: вот, мол, европейцы такие плохие – они 200 лет назад арабов убивали.

С обличением европейского колониализма страсть как любят выступать иранские лидеры – представители правящей там геронтократии с осуждением в голосе рассказывают, как Европа веками навязывала миру свой образ жизни и грабила слаборазвитые народы Азии и Африки.

А уж Владимир Путин с его гневной тирадой о «господах в пробковых» шлемах уже давно стоит в первых рядах обличителей империализма. Никто в мире не тоскует по ацтекам и инкам так неистово и самозабвенно, как в России, там каждое утро просыпаются с мыслью о том, как это неправильно и негуманно – когда испанцы уничтожают ацтеков...

В последнее время к обличителям империализма добавился и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вот уж кто любит на многотысячных акциях своих сторонников жечь глаголом и вспоминать события 200-летней давности, переводя их на день сегодняшний...

Слов нет, империи – это плохо. В том числе империи европейские, которые правили в колониях жестоко, местное население не жалели, а если что-то и построили, вроде красивых городов, мостов, железных дорог, и прочей полезной инфраструктуры, так это для себя родных, а не для туземцев.

И да, крестоносцы были редкие сволочи. Именно они начали первые в истории человечества религиозные войны – до этого, в языческие времена, никому не приходило в голову уничтожать целые нации ради того, чтоб вынудить их сменить веру...

Красота нынешних европейских городов неразрывно связана с выкачиванием богатств из земель колоний, и с этой точки зрения один из самых кровавых городов мира – это спокойный, мирный и умиротворяющий Брюссель. Город, свой изысканностью обязанный деньгами, заработанным для страны всемирно известным живодером, королем Леопольдом. На его совести – миллионы убитых конголезцев. Не отстают от Брюсселя и Мадрид с Барселоной.

В общем, нет сомнений, обличители империй правы: колониализм – это зло. Точнее, были бы правы. Если б они были африканцами, индусами, непальцами, румынами, грузинами, армянами, сербами, и представителями других народов, пострадавших от варварства колонизаторов.

Но в этом мире явно что-то те так. Не может быть все в порядке в мире, где обличителями колониализма выступают представители стран и народов, прочно связанных с самыми кровавыми империями мира.

Это кто там обличает Британскую империю? Арабы с их халифатами, которые стерли с лица земли целые народы, ассимилировали их, превратив древние народов Востока – берберов, арамейцев, финикийцев, и многих других – в часть арабского мира? Что за страна такая Египет? Куда подевались строители пирамид – копты и берберы? И вы будете мне рассказывать про европейский империализм?

А что это там иранские муллы так раздухарились? Может рассказать им про старейшую в мире империю – Персидскую? Освежить память рассказами об их зверствах? О том, что например в Грузии имена Ага Магомед Хан и Шах Аббас стали нарицательными, и ими пугают детей на ночь?

О, Владимир Владимирович, побойтесь же бога. Вам ли говорить о господах в пробковых шлемах, неосторожно забыв про 50-летнюю войну на Кавказе, про вырезанные аулы в Центральной Азии, про геноцид черкесов, про целые народы, ставшие на своей же территории меньшинствами? Я уже не говорю про то, что творят ваши личные сатрапы прямо сейчас, например, в Башкоростане, и не только.

А любитель пламенных речей – Эрдоган. Тот ли это Эрдоган, в прошлом которого была одна из самых жестоких и циничных в мире империй – Османская? Которая не дала покоренным народам ничего, не построила ни одного приличного города, не давала колонизированным народам возможность получить образование? Про город Батуми что-нибудь слышали? 300 лет был в составе Османской империи, а в городе нет ни одного района, ни одного квартала, ни одного дома, построенного османами и представляющего хоть какую-то культурно-эстетическую ценность.

А еще не помешало бы обличителям вспомнить, что в истории не всегда все однозначно – например, ацтеки были завоеваны испанцами и это конечно очень плохо. Но вот ведь какое дело – Ацтекскую империю реально захватили не 300 отмороженных на всю голову испанских конкистадоров, а около 100 000 их союзников. Кто были эти союзники? Это были соседние племена, которые ацтеков ненавидели черной ненавистью.

За что ненавидели? А вы посмотрите фильм Мэла Гибсона «Апокалипто», о том, как ацтеки охотились за жителями соседних территорий, и сотнями тысяч вырезали у них сердца на их пафосных пирамидах.

Хотите пожалеть ацтеков? Можно, конечно. Только сперва представьте себя на месте их несчастных жертв, сброшенных с пирамид... С такого угла зрения мир выглядит совсем иначе.

А еще очень смешно, как представители вчерашних империй отрицают факты насилия с их стороны. Русские, которые постоянно говорят – мы никого насильно не присоединяла... Ну да, а черкесы. Ну так они сами ушли. Согласитесь, земли на которых они жили, были просто ужасны – Кубань, Черное море, Сочи, Краснодар... Разве можно там жить?

Арабы, которые взахлеб рассказывают о том, каким распрекрасным был Халифат. Ну да, целые народы исчезли с лица земли, но это добровольно! Копты, берберы, арамейцы, финикийцы – они сами, восхитившись мудростью арабских завоевателей отказались от своих земель, культуры, идентичности.

А турки с их сериалами про Сулеймана Великолепного... Кстати, обратили внимание, как много в их сериалах светлоглазых блондинок? Откуда они в таком количестве, не подскажете, товарищ Эрдоган? А может быть это оттуда, что османы сотнями лет вывозили к себе в Туречину самых красивых женщин из Болгарии, Сербии, Греции, и Румынии?

Никого не оправдываю и не очерняю. Колониализм – зло, и европейские империи – также же зло, как и все остальные.

Речь сейчас о другом – когда арабы, турки, русские, и иранцы обличают европейский колониализм – это высшее, абсолютное, и непревзойденное проявление цинизма.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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