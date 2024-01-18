Комитет СЕ оценил условия в клинике «Вивамед», где содержится Саакашвили

Комитет Совета Европы по предотвращению пыток опубликовал выводы о ситуации в тбилисской клинике «Вивамед», которая оказывает медицинские услуги заключенным Грузии
Михаил Саакашвили, который находится там более полутора лет, в отчете обозначен как «пациент С» и ситуации с ним посвящены отдельные главы. Комитет оценивал не состояние здоровья, а общее состояние клиники и обращение с пациентами.
Из замечаний:
- последнее слово не за врачами, а за пенитенциарной системой;
- неуважение к личной жизни пациента и медицинской тайне, а цель постоянного видеонаблюдения за пациентом С «не имела ничего общего с терапевтическим процессом»;
- отсутствие системного доступа к психиатрической помощи;
- отсутствие доступа к свежему воздуху;
- качество ведения медицинских записей вызывает серьезные вопросы.
«Сочетание таких факторов, как содержание в одиночестве в течение многих месяцев, лишение возможности заниматься спортом на свежем воздухе и постоянное наблюдение с помощью камер видеонаблюдения, приводит к созданию ситуации, которая является угнетающей, унижающей достоинство и не способствующей улучшению состояния здоровья», - говорится в отчете, пишет агентство «Новости-Грузия».
В целом, выводы делегации по итогам этого визита подтверждают мнение о постоянной проблеме отсутствия профессиональной независимости медицинского персонала, работающего с заключенными. В этом контексте Комитет придерживается мнения, что давно планируемая передача ответственности за тюремное здравоохранение профильному министерству является необходимым и назревшим. Комитет призывает власти Грузии приступить к такой передаче без дальнейших проволочек.
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