Комитет СЕ оценил условия в клинике «Вивамед», где содержится Саакашвили

Комитет Совета Европы по предотвращению пыток опубликовал выводы о ситуации в тбилисской клинике «Вивамед», которая оказывает медицинские услуги заключенным Грузии

Михаил Саакашвили, который находится там более полутора лет, в отчете обозначен как «пациент С» и ситуации с ним посвящены отдельные главы. Комитет оценивал не состояние здоровья, а общее состояние клиники и обращение с пациентами.

Из замечаний:

последнее слово не за врачами, а за пенитенциарной системой;

неуважение к личной жизни пациента и медицинской тайне, а цель постоянного видеонаблюдения за пациентом С «не имела ничего общего с терапевтическим процессом»;

отсутствие системного доступа к психиатрической помощи;

отсутствие доступа к свежему воздуху;

качество ведения медицинских записей вызывает серьезные вопросы.

«Сочетание таких факторов, как содержание в одиночестве в течение многих месяцев, лишение возможности заниматься спортом на свежем воздухе и постоянное наблюдение с помощью камер видеонаблюдения, приводит к созданию ситуации, которая является угнетающей, унижающей достоинство и не способствующей улучшению состояния здоровья», - говорится в отчете, пишет агентство «Новости-Грузия».

В целом, выводы делегации по итогам этого визита подтверждают мнение о постоянной проблеме отсутствия профессиональной независимости медицинского персонала, работающего с заключенными. В этом контексте Комитет придерживается мнения, что давно планируемая передача ответственности за тюремное здравоохранение профильному министерству является необходимым и назревшим. Комитет призывает власти Грузии приступить к такой передаче без дальнейших проволочек.