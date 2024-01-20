Лыжник погиб после столкновения на спуске в Бакуриани

Лыжник погиб после столкновения с другим туристом на курорте Бакуриани, сообщает «Боржоми ТВ».

Случай произошел накануне днем, 19 января. Согласно распространившейся информации, мужчина в возрасте до 40 лет врезался в другого лыжника – подростка, когда на большой скорости спускался с горы.

От полученных травм мужчина скончался. Подростка госпитализировали с переломом ноги.

Следствие в связи с произошедшим начато по статье 116 УК Грузии, что подразумевает причинение смерти по неосторожности.