Грузинские НПО обеспокоены задержаниями журналистов в Азербайджане

Пять авторитетных грузинских НПО призвали международное сообщество отреагировать на задержания журналистов в Азербайджане в предвыборный период.

За последние месяцы в Азербайджане задержали не менее десяти журналистов, пишет агентство «Новости-Грузия». Все они представляют независимые СМИ и критически оценивали действия властей Азербайджана с точки зрения защиты прав человека.

«Нетерпимость правительства Азербайджана к инакомыслию вызывает подозрения, что предвыборные аресты журналистов по обвинениям в мелком хулиганстве, неповиновении полиции и контрабанде имеют политическую подоплеку», - говорится в заявлении.

Авторы обращения подчеркивают, что ситуация с гражданским обществом в Азербайджане за последние годы резко ухудшилась, а работа независимых журналистов затруднена из-за политического давления. Сейчас в Индексе свободы прессы Азербайджан занимает 151 место среди 180 стран.

«Подписавшие организации призывают международное сообщество критически оценить серьезные факты нарушений прав человека в Азербайджане и использовать имеющиеся в их распоряжении политические механизмы для обеспечения уважения прав человека властями Азербайджана», - сказано в заявлении.

Обращение подписали: «Институт исследования демократии» (DRI), «Гражданская идея», тбилисский офис «Международного партнерство за права человека», «Центр социальной справедливости» и «Центр по правам человека».

В ноябре и декабре 2023 года в Азербайджане по уголовным статьям арестовали семерых журналистов интернет-издания Abzas Media, известного своими расследованиями фактов масштабной коррупции. Местные и зарубежные правозащитники назвали происходящее новой волной репрессий против критически настроенных медиа, власти заявили о «контрабанде» денег, якобы полученных от иностранных фондов.

Также задержан был руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджева, которому вменяется самовольное строительство, а политобозревателя Шаина Рзаева отправили под административный арест на 15 суток по делу о мелком хулиганстве.

Аресты происходили на фоне обострений отношений между Азербайджаном и США и подготовки к досрочным президентским выборам.