В США арестован бизнесмен по подозрению в экспорте чипов в РФ

В Лос-Анджелесе арестовали 66-летнего бизнесмена Илью Кана по подозрению в многолетнем незаконном экспорте микросхем американских производителей подсанкционным российским компаниям, связанным с Минобороны России. Об этом сообщает Минюст США.

Кан - гражданин США, Израиля и России. Его подозревают в передаче специализированных американских технологий на миллионы долларов российскому производителю микросхем – научно-производственному центру «Электронные вычислительно-информационные системы». Центр, в свою очередь, сотрудничает со множеством других компаний, находящихся под американскими санкциями.

Бизнесмен, как утверждают в Минюсте США, поставлял технологии российской компании задолго до нападения России на Украину, и не переставал заниматься этим до тех пор, пока его не задержали. Кану грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, в материалах следствия утверждается, что Кан наладил сотрудничество с одной из тайваньских компаний, которая производила микрочипы и впоследствии через Гонконг и Китай поставляла их в Россию.

Кан, по данным американского ведомства, владеет компаниями Senesys Incorporated и Sensor Design Association, которые занимаются разработкой программного обеспечения, а также тестированием кремниевых полупроводниковых пластин для авиации и космической техники.