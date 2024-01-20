В Абхазии объявили о временных отключениях электроэнергии

В самопровозглашенной республике Абхазия вводятся временные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».

«РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи дефицитом электроэнергии на двое суток, с 0.00 часов 21.01.2024 г по 0.00 часов 23.01.2024 г. вводятся временные ограничения на поставку электроэнергии, по всей территории Абхазии», - сказано в сообщении.

Абонентам будут отключать свет по четыре часа в день. Будут ли отключения продолжены после 23 января, не сообщается.