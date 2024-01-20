В Грузии наблюдается рост случаев заболевания респираторными вирусами

В последнее время в мире, в том числе в Грузии, наблюдается рост респираторных вирусов, заявил директор Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиз Церцвадзе в интервью Общественному вещателю. Грузия - не исключение, говорит он, рост случаев заболеваемости был ожидаемым, впрочем, ситуация под контролем, говорит специалист.

Между тем, в феврале-марте число случаев инфицирования может увеличиться, говорит Церцвадзе. Директор Центра инфекционной патологии так же отмечает, что оптимальное время для вакцинации – октябрь-ноябрь, и смысла вакцинироваться сейчас уже нет.

«Два случая смерти во время вспышки гриппа в Западной Грузии. И у нас не было ни одной смерти от ковида. Это однозначно указывает на то, что в Грузии с точки зрения респираторных инфекций ничего особенного не происходит», - заявил Тенгиз Церцвадзе.