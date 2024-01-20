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В аэропорт Батуми поступило сообщение о минировании

Ложное сообщение о минирование поступило сегодня в Батумский международный аэропорт, пишет издание «Батумелеби».

Сообщение о бомбе в аэропорту зафиксировали примерно в 17 часов по местному времени. Сразу после этого была объявлена тревога – пассажиры и персонал покинули территорию аэропорта. Рейс авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул задержали. На месте работали саперы и кинологи. Взрывное устройство обнаружено не было.

К настоящему времени аэропорт обслуживает пассажиров в штатном режиме. Регистрация на задержанный рейс начнется в ближайшее время.

На данном этапе неясно, начато ли в связи с произошедшим уголовное дело.

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