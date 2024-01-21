В Сухуми сгорел «золотой фонд» абхазских художников - это 4 000 экземпляров картинной галереи, сообщает «Апсныпресс». На место пожара прибыли вице-президент Бадра Гунба и глава МЧС Лев Квициния.

И.о. министра культуры самопровозглашенной республики Абхазия Динара Смыр заявила, что пожар в Центральном выставочном зале - «невосполнимая утрата для национальной культуры».

«Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4000 экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», - подчеркнула Смыр.

О пожаре стало известно в 4 утра - сигнал поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухуми, Гудауты, Гульрипши и Очамчире. К семи часам утра пламя было локализовано.

Предстоит выяснить: 4 000 картин погибли они в огне или повреждены водой в процессе тушения. По словам директора картинной галереи Сурама Сакания, объекту нанесен невосполнимый ущерб.

«Я хожу и плачу. Это ужасно. По словам пожарных, пожар начался с крыши здания. По-видимому, произошло замыкание в электропроводке. Все картины сгорели. Это невосполнимый ущерб для нас», - заявил Сакания.