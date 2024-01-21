На дорогах в горах Грузии действуют ограничения из-за снега

Из-за непогоды движение на некоторых дорогах в горных регионах Грузии ограничено, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Департамент автодорог Минрегионразвития.

Из-за снегопада и гололеда для машин с прицепами и полуприцепами закрыт участок Гудаури (Поста) – Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией. Для другого транспорта движение там пока свободно.

По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета - Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляться в безостановочном режиме, а на участке Гудаури (Поста) - Коби только через лавинозащитные туннели.

Ограничения также действуют на дороге Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, ведущей в высокогорную Сванетию.

В частности, из-за снегопада и угрозы схода лавин для всех видов транспорта закрыт участок Кала-Ушгули (182-186 км трассы). На участке Хаиши-Кала (70-182 км) запрещено движение большегрузов и автобусов с более чем 22 посадочными местами.

На участке Дизи-Кала (90-182 км) движение легковых автомобилей разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для машин высокой проходимости движение свободно. На 1-70 километре дороги (Зугдиди-Хаиши) движение свободное.

По прогнозам синоптиков, непогода в горных районах сохранится до 23 января.