Российские реставраторы посетят Абхазию после пожара в ЦВЗ

Российские специалисты подключатся к реставрации работ, которые удалось спасти после пожара в здании абхазского Центрального выставочного зала (ЦВЗ). Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«В ближайшее время в Сухум отправится команда Министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации», – написала она в телеграм-канале.

Любимова назвала произошедшее «настоящей гуманитарной катастрофой для Абхазии».

Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, в результате которого сгорел практически весь фонд Национальной картинной галереи, произошел в ночь на воскресенье.

По информации и.о. министра культуры самопровозглашенной республики Динары Смыр, спасти удалось лишь около 150 из четырёх тысяч картин. Уничтожены все работы Александра Шервашидзе-Чачба.