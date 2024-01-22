Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, в результате которого сгорел практически весь фонд Национальной картинной галереи, произошел в ночь на воскресенье.

По информации и.о. министра культуры самопровозглашенной республики Динары Смыр, спасти удалось лишь около 150 из четырёх тысяч картин. Уничтожены, в частности, все работы Александра Шервашидзе-Чачба, хранившиеся в здании.

По информации абхазского МВД, «рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога.

Саломе Зурабишвили – президент Грузии

«Пожар, уничтоживший Сухумскую национальную галерею в оккупированной Абхазии, является трагедией для всех нас. Я сожалею о том, что является прямым следствием пренебрежения культурной идентичностью как со стороны де-факто руководства (Абхазии), так и со стороны российских оккупантов. Я призываю международное сообщество возродить внимание к защите нашего культурного наследия на оккупированных территориях».

Виола фон Крамон – депутат Европарламента

«Все, что касается России и «Русского мира», превращается в пепел, будь то Абхазия, Донбасс или другие оккупированные территории. Это трагедия – утрата такого культурного наследия. Это прямой результат халатности и некомпетентности во время оккупации».

Дмитрий Габелия – абхазский поэт

«Ограблен дом-музей Д. И. Гулиа. Продано главное хранилище археологов. Сожжена картинная галерея. Мы похоронили свою культуру, мы оказались на собственных похоронах...»

Юрий Анчабадзе – доктор исторических наук

«Не могу дышать... Хочется выть и рыдать...Уничтожающий пожар в Национальной картинной галерее Абхазии...»

Роин Агрба – журналист

«Вы только скажите мне – на какой планете живет наш культурный министр??? Блин, как я себя помню, во все времена сотрудники просили о помощи!! Все время говорили, при всех властях, что Фонд находится в ужасном состоянии. Что гибнут бесценные работы из-за условий сохранности. Я сам проработал хранителем фонда около полугода и своими глазами видел, в каком состоянии они «хранились»... еще с того времени (1996 г.) кричали, орали, умоляли помочь Фонду. Сколько писем было? Вы все, чиновники всех времен, совершили это преступление!»

Cаид Барганджия – журналист

«Невозможно спокойно смотреть на эти видео… давно ничего не пишу, но тут молчать нет никаких сил.

Ощущение, что мы закончились. Слишком много событий, сама суть которых невообразима. Иконы из Грузии, Дерево на Лыхнашта, Пицунда, ЦВЗ, голые жопы на Рице, потопы, осквернение памяти наших воинов, охота на своих соотечественников… Как такое, вообще, возможно?!?!

Пусть каждый, кто с грязными помыслами об Абхазии – подавится своим невежеством. Наша Родина – это не кошелек, это наша - душа, от которой каждый день отрывают огромный кусок. И я тут не только о грязных политиках последних 30 лет, я и о простых людях, для которых слово «Родина» - пустой звук.

Я не верю в наше правосудие… Те, по вине которых наши дети остались без культурного наследия, а предки переворачиваются в гробу, никогда не понесут наказание. Так было сотни раз. Пусть я не верю в наше правосудие, зато я не сомневаюсь в Божьем суде!

Ликуйте все, кто посрамил мою землю при жизни, но каждую ночь засыпайте со страхом, ведь расплата ждет каждого…»

Адгур Ардзинба – лидер Абхазского народного движения

«Беспечность и безответсвенность одних, беспомощность других. Всё это привело к культурной трагедии национального масштаба. У этой трагедии нет границ измерения».

Борис Войцеховский – журналист, художник

«Тысячи картин сгорели при пожаре в выставочном зале в Абхазии. На месте работали более 10 пожарных расчетов. Огонь локализовали спустя 3 часа…

Это – если говорить официальным языком. Если же нет…

Говорящие громкие, но совершенно пустые слова о памяти, бесконечно борющиеся за власть, сделавшие вечную скорбь национальной политикой и совершенно не понимающие, что, собственно, вам надо хранить и чем заниматься, какие же вы мудаки.

И, да: в этом пожаре сгорели работы и моей бабушки (Ольги Брендель – ред.).

Сгорели:

Александр Шервашидзе-Чачба, Варвара Бубнова, Леварса Бутба, Евгений Котляров, Николай Писарчук, Ольга Брендель, Валентин Контарев, Александр Семенцов, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба…. И многие, многие, многие другие».

Астамур Тания – историк, политолог

«У нас действительно произошла национальная трагедия, но она не явилась ни для кого неожиданностью, все это следствие нашей многолетней безответственной жизни. Нас сейчас объединяет общая боль, но она рано или поздно притупится. Важно, чтобы это событие мы восприняли как набат тревоги, и вовремя на него отреагировали, чтобы этот звон не стал погребальным.

Мы давно миримся с событиями, которые еще лет 10-15 назад невозможно было представить. У каждого народа в истории бывают такие моменты, когда ценности, казавшиеся вечными, утрачивают былое значение, когда фальшь и лицемерие покрывают толстым слоем прошлое и настоящее, когда опускаются руки. Но на эти вызовы нужно реагировать адекватно. Я разделяю все эмоции и горе всех кому дороги культура Абхазии и ее история, но это не повод для депрессии и ухода в себя.

На такие вызовы нужно реагировать, как нация, а нация существует только, если она способна созидать и восстанавливаться, иногда восставать из пепла. Давайте вспомним, или по крайней мере, поищем в интернете фотографии разрушенных во время Второй мировой войны дворцовых ансамблей под Петербургом, уничтоженных музеев Дрездена и Берлина, руин десятков исторических городов. Сегодня в них не видно и следа войны и разрухи. Безусловно это стало возможным трудом тысяч специалистов, реставраторов, художников, простых рабочих, но их усилия были объединены национальной солидарностью и государственной организованностью, правильно избранными приоритетами. Понятно, что многое не удалось вернуть и восстановить, но в этом случае, на месте пепелищ создавалось что-то новое, способное вдохновить на творчество и развитие.

Мы должны следовать этим примерам, потому что другого пути у нас нет, если мы хотим не только выжить, но и гордиться своими достижениями. Без самоуважения и достоинства нации тоже не могут существовать.

Несомненно, должны понести ответственность те, кто не предпринял необходимых мер. Но этого недостаточно. У нас есть важный повод для того, чтобы собраться и обсудить без прикрас наше текущее положение и на основе этого анализа наметить пути выхода из тупика. Эти меры должны быть экономического, политического, морально-психологического характера. К сожалению, точечно уже ничего не исправить, нужно меняться кардинально. Предлагаю нашим политическим лидерам разного толка, научной и творческой интеллигенции, общественным активистам, Парламенту и Общественной палате инициировать публичное обсуждение ситуации, из которой мы обязаны найти выход. Все прекрасно понимают, что так жить нельзя, но с тем, как нужно мы еще не смогли определиться. А уже давно пора, пока у нас еще не все сгорело».

Вячеслав Чирикба – абхазский лингвист, политический деятель, экс-глава МИД

«Черное воскресенье, 21 января 2024 года

На склоне своей долгой жизни дочь художника Александра Чачба-Шервашидзе, Биана Александровна, несколько раз звонила мне и спрашивала: «Славик, посоветуйте, что делать с архивом папы?». Из Монако она привезла богатый архив отца, письма, афишы, дневники, работы, фотографии и многое другое. Я ей отвечал, что лучше всего сдать все в Абхазский государственный архив. Но Биана Александровна все колебалась и не могла решиться, так что архив художника в итоге остался в ее семье. 22 октября 1992 года Национальный архив Абхазии был целенаправленно сожжен дотла грузинской армией. Послушай тогда Биана Александровна моего совета, и ценнейший архив Александра Чачба-Шервашидзе постигла бы та же участь – превратиться в золу.

Тридцать лет назад в Москве в частной коллекции нашелся великолепный портрет Александра Шервашидзе работы известного художника Владимира Россинского. Мы с Бианой Александровной пытались его приобрести для Абхазского музея, но что-то не получилось. Тридцать лет спустя я вдруг вспомнил об этом портрете, вновь пожалел, что не смогли тогда его приобрести для Абхазии. Что-то, какое-то наитие заставило меня открыть ноутбук, набрать в браузере слова «аукцион», «Шервашидзе», «Россинский» и тут же выскочило сообщение: завтра в Москве аукцион, на котором выставляется этот портрет! Я был шокирован. Я думаю, что я получил сигнал от самого Александра Чачба. Но времени было в обрез. После некоторого раздумья, я решил обратиться к Премьер-Министру. Я ему показал фото холста, и рассказал о значимости этой работы для Абхазии. Он немедленно отдал распоряжение Минфину выделить деньги. На следующий день я зарегистрировался онлайн на аукционе и приобрел эту замечательную картину. Теперь она в собственности нашей республики. К огромному счастью, картина задержалась в Москве. Иначе и она была бы сейчас сожжена в «хранилище» картин Сухумской картинной галереи.

Еще в советское время я привез из Ленинграда переданный в дар Абхазии известным ленинградским коллекционером гуашь Чачба на театральную тему. Позже в Санкт-Петербурге в антикварном магазине я увидел в продаже большую работу Чачба и сообщил об этом Владиславу Ардзинба. Работа была немедленно приобретена для сухумской Галереи. Наши соотечественники в США Яхья и Инал Казанба приобрели в Париже и передали в дар Абхазии большую работу художника. В прошлом году при моем участии была приобретена кампанией «Аквафон» ранняя работа Шервашидзе и передана в дар Галерее. Все это теперь превращено в золу.

В прошлом году я несколько раз обращался к властям республики с настоятельной просьбой перенести работы А. Шервашидзе из «хранилища» в более безопасное место, сделав в отдельном здании музей художника. В 2014 году в «хранилище» уже был пожар, и тогда его удалось локализовать. Я прямо сказал, что в следующий раз может не повезти, и мы лишимся нашего сокровища, и что пожар в хранилище – это только вопрос времени. Но ничего сделано не было.

Пару месяцев назад, кажется, что-то предчувствуя, я обратился уже к властям Сухума с настоятельной просьбой подыскать помещение для безопасного хранения работ всемирно известного художника. И опять ничего не вышло! Так мы потеряли шанс спасти наше сокровище.

Я уже более 30 лет собираю материалы для написания биографии зарубежного периода жизни и деятельности Художника. В течение этого времени собрал интересный архив, включающий письма художника, афишки с его именем, воспоминания людей, знавших его, многие другие интересные материалы. Я собирал все это на аукционах, в антикварных магазинах в России, Франции, Испании, Англии. Собирался передать все это в дом-музей Александра Шервашидзе, когда он будет создан, вместе с моей личной коллекцией графики и живописи, которую я собирался передать в дар музею. Такое же желание в случае открытия музея художника выразила и его правнучка Татьяна, хранительница архива прадедушки, и вдова Бочи Аджинджала, исследователя творчества художника, собравшего богатый архив, связанный с его жизнью и творчеством.

Но теперь ясно, что дом-музей Александра Шервашидзе не будет создан никогда. Все хранившиеся в Сухумской галерее его работы - около 300 бесценных произведений, которые желали бы иметь многие музеи мира – в это черное воскресенье 21 января 2024 года сожжены.

Можно ли считать утешением, что ни дочь художника Биана, ни его внук Демосфен, ни Боча Аджинджал, посвятивший творчеству художника всю жизнь, не увидели этого ужаса? Но как утешиться тем из нас, кто понимает всероссийскую, всеевропейскую, всемирную значимость художественного наследия князя Александра Константиновича Чачба-Шервашидзе, его вклада в развитие мирового театрального искусства?

В одном из альбомов, посвященных Русским Балетам Дягилева, выпущенном в Америке, талант Шервашидзе как театрального художника был назван гениальным. Его талантом восхищался Пабло Пикассо, о нем в своих мемуарах пишет Сальвадор Дали, ему дарили свои работы Жоан Миро и Жорж Руо.

И как же мы, его соотечественники, распорядились с его наследием, которое художник, несмотря на материальные лишения, хранил для того, чтобы передать горячо любимой Родине? Ответ, увы, очевиден. ПОЗОР!»

Наира Амалыиа – общественный деятель

«Надеюсь все хайпы закончились?!

Теперь время порассуждать здраво.

Давайте по-очереди разберём ситуацию.

И так, причина и следствие.

Первый вопрос и он думаю главный.

Знаете чего не пойму, почему картины, ценность которых народ понял после пожара, хранились в чудовищных условиях?! Почему они принимались в такие условия?!

Центральный выставочный зал вроде после ремонта и рядом здание банка тоже вроде после ремонта, но почему проводка на чердаке, стены из дранки (всё это мы узнали от МЧС после тушения пожара) температурные условия хранения для картин, полагаю тоже были отрицательные?!

Власть, от которой мы не ждём ничего хорошего, приняла решение добывать криптовалюту угробив и без того ветхое хозяйство всей энергосистемы в стране, ещё и перевела на веерные отключения по причине нехватки оного. И теперь от переключений на станции, резкие скачки - перепады электроэнергии в сети приводят к замыканию проводки и частым пожарам в старых домах. Разве все мы об этом не знаем?! Что собственно и случилось, если исключить умышленный поджог. ( комиссия расследует обстоятельства произошедшего)

Почему нельзя было договориться например с Абхазским Государственным Музеем ( Краеведческий), с Музеем Боевой Славы, с Центральной Библиотекой, или же с любым Домом Культуры, все эти здания после хорошего ремонта, с хорошей проводкой и с охранной системой?! Разве все перечисленные объекты не стоят на балансе у государства?! Министры и премьер-министр в состоянии были решить эту проблему и предоставить комнату для временного хранения картин, одним звонком и почему до этих людей нельзя было достучаться?! Эти высокопоставленные чиновники часто посещали выставки с именитыми художниками, чему свидетельствуют фото и видео отчёты. Разве госчиновники не дружат с искусством?! Или приходили покрасоваться на фоне вечного?!

Новая/ старая власть, которая обещала, что таких проблем как свет и вода у нас в стране не будет никогда, она где, или что?!

Надо напомнить и о распределении госбюджета в парламенте, где "жирными цифрами" были указаны покупки дорогих автомобилей для госчиновников, но почему-то и там не нашлись депутаты, которые смогли бы донести важность темы культурного наследия, обошли золотой фонд культуры.

Печально, но горькая правда такова...

Основы идеологии любого государства это наука и культура ( духовные ценности).

Власть, которая не хочет видеть и слышать элиту общества ( научных и культурных работников) всегда будет обречена на провал. К сожалению с такой властью и народ обречён».

Инициативная группа ҲараҲПицунда

«Когда умирает человек, остается память. Что остается, когда умирает культура?

Сегодня еще никто не знает, что мы потеряли. Есть те, кто догадывается. У кого есть представления о масштабе нашего коллективного горя. Но пока еще мы не осознали его полностью, не поняли. Мы поймем позже. Поймем через пять лет, через десять, через полвека. Поймем, когда будем тянуться за памятью народа, и найдем только сажу.

Мы потеряли не просто картины. Не просто скульптуры. Мы потеряли наших друзей, наших великих деятелей, наших близких. И мы потеряли самих себя. То, что делало нас нами.

Все, что сегодня сгорело, можно было спасти. Можно было спасти, и пытались спасти. Художники требовали у правительства картинную галерею годами. Проблема условий в хранилище поднималась годами. Были выставки, были акции, были выступления, посвященные этой проблеме. Решать ее никто не хотел.

Когда МЧС приехали, они не могли начать тушить пожар, потому что перебои с электричеством мешали накачать воду, потому что нужно было обесточить квартал. Все это тоже можно было предотвратить.

Это не просто потеря. Это не несчастный случай, это не случайное стечение обстоятельств. Это — трагедия, и это — позор. У всех, кто сегодня помогал выносить картины из сгоревшего здания, на руках сажа и краска. Но у нашего правительства — на руках кровь нашей культуры.

Ответственность, конечно, несем мы все. Мы должны были требовать, мы должны были с большим вниманием отнестись, мы должны были добиться. Но нельзя забывать, что в этой ситуации есть те, кто нас к этой точке привел. Халатностью. Безразличием. Привел за руку, показал пепелище и ушел, проходя мимо ошеломленных горем художников, молодежи, неравнодушных граждан, выносивших обугленные полотна.

Архив был сожжен. АБНИ был сожжен. Это сделали с нами враги. То, что произошло сегодня, сделали с нами наши же люди. Мы не должны дать им об этом забыть. Они должны нести эту ответственность. И мы не должны дать этому повториться.

Мы устали терять. Устали. Мы хотим сохранить все, что осталось, восстановить, что можем, и строить новое. Не смейте нам мешать.

Мы больше ничего вам не отдадим. Ничего».